Apareció la cabeza del Cóndor del Acceso Este y este sábado se iniciará la restauración

cabeza-del-cóndor.jpg Así lucía la cabeza del Cóndor del Acceso Este durante su regreso tras la tormenta de granizo.

Así terminaron dos días de intriga: el taxista Marcelo Boriero acercó su hallazgo al periodista Ortiz, que venía hablando del tema desde la emisora ubicada en la calle Perú de Ciudad.

A los pocos minutos tomó intervención el Ministerio de Cultura y Turismo, que ya anticipó el inminente comienzo de una restauración. Precisamente, este sábado el restaurador Miguel Ángel Marchionni llegará hasta la zona del predio de la Virgen para conocer in situ el estado de la estructura tras los destrozos sufridos.

Ortiz y Boreiro.jpg Boreiro acercó la cabeza del Cóndor y Ortiz se la recibió. Luego tomó intervención el Ministerio de Cultura.

La investigación

El jueves, Ortiz sacó al aire a Boriero, cuyo hijo Tomás había publicado en las redes fotos de la cabeza (del Cóndor, no de la suya, claro).

En aquella oportunidad, el hombre aclaró que su hijo no tenía en su poder ese pedazo de la estatua y sólo había posteado la imagen. "No tengo idea de quién la tiene", dijo el hombre. "Tengo entendido que la agarraron chicos del Club San José, pero no sé quienes son", remarcó, y se comprometió a ayudar en la búsqueda.

Y cumplió. El taxista pudo llevarle la preciada cabeza a Ortiz. Por lo demás, Mendoza es pródiga en historias de decapitaciones, empezando por el Futre y siguiendo por esta reciente remake ornitológica.