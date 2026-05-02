En un contexto de retracción del consumo, los grandes supermercados de Argentina han decidido mover sus fichas para captar la atención de los compradores de televisores. Cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo pusieron en marcha una estrategia de ventas que combina descuentos directos sobre el precio de lista con facilidades de pago en cuotas.
Televisores con 42% de descuento y 18 cuotas sin interés: qué supermercados mantienen la promo
A poco del Mundial 2026, la oferta de televisores crece y la demanda también. Las promociones destacadas en los supermercados
La competencia se centra especialmente en el segmento de los televisores con resolución 4K. La oferta es variada: el abanico de precios parte desde un piso apenas superior a los $400.000 para las opciones más accesibles, mientras que en el otro extremo se ubican los modelos premium de tecnología OLED, que pueden alcanzar cifras superiores a los $9.000.000.
Televisores en Carrefour, ChangoMás y Jumbo en cuotas sin interés
Dentro de las oportunidades más llamativas del mercado, Carrefour destaca con un tele Samsung de 75 pulgadas que, tras una rebaja del 42%, se comercializa a $2.279.999.
Por su parte, marcas como Noblex y Philips presentan descuentos que se posicionan entre el 20% y el 35%. En cuanto a la financiación, el gran atractivo son los planes de hasta 18 cuotas sin interés, una herramienta clave para los consumidores en el escenario económico actual.
Cada cadena adoptó un perfil distinto para este evento de ventas:
- ChangoMás: focalizó su catálogo promocional en marcas como Samsung y Philips.
- Jumbo: mantiene una estrategia de descuentos más moderados, pero asegura una amplia disponibilidad de stock en diversas gamas.
- Carrefour: apuesta a los porcentajes de rebaja más altos para atraer volumen de ventas.
Además de las líderes del mercado, la liquidación incluye a fabricantes como LG, TCL, Motorola, Philco y BGH, cubriendo todas las necesidades, desde el usuario que busca renovar su pantalla familiar hasta el que aspira a equipos de cine en casa con las últimas innovaciones del segmento.
Esta movida del sector intenta contrarrestar la baja demanda y rotar el inventario de electrónica antes de la llegada de nuevos lanzamientos.