Televisores con 42% de descuento y 18 cuotas sin interés: qué supermercados mantienen la promo

Televisores en Carrefour, ChangoMás y Jumbo en cuotas sin interés

Dentro de las oportunidades más llamativas del mercado, Carrefour destaca con un tele Samsung de 75 pulgadas que, tras una rebaja del 42%, se comercializa a $2.279.999.

Por su parte, marcas como Noblex y Philips presentan descuentos que se posicionan entre el 20% y el 35%. En cuanto a la financiación, el gran atractivo son los planes de hasta 18 cuotas sin interés, una herramienta clave para los consumidores en el escenario económico actual.

Cada cadena adoptó un perfil distinto para este evento de ventas:

ChangoMás : focalizó su catálogo promocional en marcas como Samsung y Philips.

: focalizó su catálogo promocional en marcas como Samsung y Philips. Jumbo : mantiene una estrategia de descuentos más moderados, pero asegura una amplia disponibilidad de stock en diversas gamas.

: mantiene una estrategia de descuentos más moderados, pero asegura una amplia disponibilidad de stock en diversas gamas. Carrefour: apuesta a los porcentajes de rebaja más altos para atraer volumen de ventas.

Plam canje de televisores Televisores con descuentos de 42% y en 18 cuotas sin interés, disponibles en supermercados.

Además de las líderes del mercado, la liquidación incluye a fabricantes como LG, TCL, Motorola, Philco y BGH, cubriendo todas las necesidades, desde el usuario que busca renovar su pantalla familiar hasta el que aspira a equipos de cine en casa con las últimas innovaciones del segmento.

Esta movida del sector intenta contrarrestar la baja demanda y rotar el inventario de electrónica antes de la llegada de nuevos lanzamientos.