Según INDEC, la canasta que mide el costo de criar a un niño ronda los $729 mil al mes

También se tiene en cuenta los tramos de edad, los cuales se conforman siguiendo los niveles de escolarización de niños y adolescentes. Como sea, el costo de criar a un niño ya exige el equivalente a más de 2 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Cuánto aumentó el costo de criar a un niño

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) que da a conocer todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza en Buenos Aires.

La CBT incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Si se toma en cuenta que en agosto la Canasta de Crianza había llegado hasta los $713.070 por mes para un menor de 12 años, significa que el salto fue considerable. Y superó incluso a nivel porcentual a la inflación.

De acuerdo a las últimas variaciones, en el costo de criar a los niños ha tenido algunos meses mayor incidencia el cuidado. Esto es, la valuación económica del tiempo (horas de trabajo necesarias) requerido para las tareas de cuidado según la edad del menor.