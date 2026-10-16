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Pedidos de adopción

Adopción: buscan familia para un niño sociable y activo

Quienes deseen adoptar a "C", un niño sociable y con buena salud que asiste a 5to grado, deben comunicarse al mail oficial de la provincia de Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “C” (inicial de su nombre).

“C” es un niño muy sociable que disfruta de jugar e interactuar tanto con sus compañeros de hogar como con los adultos que están a su cuidado. Disfruta de salidas al polideportivo, club de enseñanza de fútbol, plaza barrial, cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca, talleres de higiene y vida cotidiana, actividades plásticas y manuales.

Respecto a su salud cuenta con acompañamiento terapéutico a fin de elaborar aspectos relacionados a su historia y el tiempo en la institución. En relación al área escolar, asiste a 5to grado de escuela común con jornada extendida, para poder afianzar algunos conocimientos.

Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarlo en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].

En pocas palabras

  • Buscan familia: se convoca a adoptar a "C", un niño sociable y con buena salud.
  • Detalles del niño: asiste a 5to grado, disfruta de actividades grupales y cuenta con acompañamiento terapéutico.
  • Contacto: los interesados deben comunicarse al mail oficial de la provincia de Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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