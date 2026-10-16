Adopción: buscan familia para un niño sociable y activo

“C” es un niño muy sociable que disfruta de jugar e interactuar tanto con sus compañeros de hogar como con los adultos que están a su cuidado. Disfruta de salidas al polideportivo, club de enseñanza de fútbol, plaza barrial, cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca, talleres de higiene y vida cotidiana, actividades plásticas y manuales.

Respecto a su salud cuenta con acompañamiento terapéutico a fin de elaborar aspectos relacionados a su historia y el tiempo en la institución. En relación al área escolar, asiste a 5to grado de escuela común con jornada extendida, para poder afianzar algunos conocimientos.