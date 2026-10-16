Adopción: buscan familia para un niño sociable y activo

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “C” (inicial de su nombre).
“C” es un niño muy sociable que disfruta de jugar e interactuar tanto con sus compañeros de hogar como con los adultos que están a su cuidado. Disfruta de salidas al polideportivo, club de enseñanza de fútbol, plaza barrial, cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca, talleres de higiene y vida cotidiana, actividades plásticas y manuales.
Respecto a su salud cuenta con acompañamiento terapéutico a fin de elaborar aspectos relacionados a su historia y el tiempo en la institución. En relación al área escolar, asiste a 5to grado de escuela común con jornada extendida, para poder afianzar algunos conocimientos.
Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarlo en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].
En pocas palabras
- Buscan familia: se convoca a adoptar a "C", un niño sociable y con buena salud.
- Detalles del niño: asiste a 5to grado, disfruta de actividades grupales y cuenta con acompañamiento terapéutico.
- Contacto: los interesados deben comunicarse al mail oficial de la provincia de Mendoza.