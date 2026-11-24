"M" es una niña de 9 años que concurre a cuarto grado de la escuela primaria. Presenta una buena adaptación escolar y mantiene vínculos saludables con docentes y compañeros. Se relaciona con sus pares a través del juego, sin dificultades de socialización, y se muestra adecuadamente integrada.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 9 años
La búsqueda de una familia adoptiva se centra en una niña de 9 años que disfruta del hockey y mantiene vínculos saludables, pero que anhela un entorno de afecto
Es una niña afectuosa, simpática y sensible, con necesidad de agradar y sentirse valorada por los adultos significativos. Ante situaciones de tristeza o frustración puede manifestar llanto o enojo, por lo que necesita un entorno que la acompañe y le brinde contención afectiva.
Realiza hockey en un polideportivo, actividad que favorece sus espacios de recreación, socialización e integración grupal. Es querida en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve y se muestra respetuosa con los demás.
En cuanto a sus vínculos actuales, mantiene encuentros con sus hermanos y cuenta con una madrina institucional con quien comparte actividades recreativas. Además, realiza tratamiento psicológico, que le proporciona un espacio de reflexión y acompañamiento.
"M" expresa su deseo de tener una familia adoptiva que pueda brindarle contención, afecto y estabilidad para acompañar su crecimiento y desarrollo.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Búsqueda de familia: una niña de 9 años en Mendoza espera ser adoptada por una familia afectuosa y estable.
- Perfil de la niña: es afectuosa, sensible, disfruta del hockey y mantiene vínculos saludables.
- Contacto: quienes deseen adoptarla pueden comunicarse por WhatsApp al 2616799541.