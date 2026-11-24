Es una niña afectuosa, simpática y sensible, con necesidad de agradar y sentirse valorada por los adultos significativos. Ante situaciones de tristeza o frustración puede manifestar llanto o enojo, por lo que necesita un entorno que la acompañe y le brinde contención afectiva.

Realiza hockey en un polideportivo, actividad que favorece sus espacios de recreación, socialización e integración grupal. Es querida en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve y se muestra respetuosa con los demás.