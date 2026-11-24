El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de U$S400 millones destinado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas en escuelas primarias de gestión estatal en Argentina. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Matemática impulsado por el gobierno nacional.
La estrategia federal, acordada entre el gobierno y las 24 jurisdicciones, contempla la incorporación de una hora diaria adicional de clase enfocada en matemáticas, acompañada por instancias de formación docente y asistencia pedagógica, además de apoyo al servicio de alimentación escolar.
Según las proyecciones del BID, el programa alcanzará a aproximadamente 255.000 alumnos distribuidos en unas 6.700 escuelas primarias estatales, lo que representa cerca del 38% de los establecimientos públicos de ese nivel. Se priorizarán 2.079 escuelas con indicadores de vulnerabilidad socioeducativa.
Ampliación de la jornada y capacitación docente
El programa intervendrá de manera diferenciada según las necesidades de cada establecimiento. En las escuelas consideradas prioritarias, se prevé ampliar progresivamente el servicio de almuerzo escolar para llegar a unos 154.500 estudiantes, buscando mejorar las condiciones de permanencia y aprendizaje durante la extensión de la jornada.
En paralelo, se impulsará la formación situada en matemáticas para entre 4.100 y 5.100 docentes por año, mediante capacitaciones y acompañamiento pedagógico orientados a fortalecer las prácticas de enseñanza en el aula, incluyendo asistencia técnica y desarrollo de materiales educativos.
Nuevos fondos para la educación en argentina
El crédito aprobado por el BID tendrá un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio y un horizonte de desembolsos de 4 años. La operación se instrumentará bajo la modalidad de préstamo basado en resultados, vinculando la liberación de fondos al cumplimiento de metas verificables, como la ampliación de horas de matemáticas, la asistencia estudiantil y la acreditación de la formación docente.
Este financiamiento representa la segunda operación bajo la línea de crédito del BID destinada a apoyar la mejora de la alfabetización integral en argentina. Mientras que el primer préstamo se enfocó en lectoescritura, esta nueva etapa extiende el acompañamiento al segundo ciclo de primaria, con énfasis en la implementación del Plan Nacional de Matemáticas y el Compromiso Federal por la Matemáticas.
En pocas palabras
- BID aprobó U$S 400 millones para mejorar la enseñanza de Matemática en escuelas primarias de Argentina.
- La iniciativa incluye una hora diaria adicional de clase y capacitación docente.
- Se busca alcanzar a 255.000 alumnos y priorizar escuelas con vulnerabilidad socioeducativa.