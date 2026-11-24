Ampliación de la jornada y capacitación docente

El programa intervendrá de manera diferenciada según las necesidades de cada establecimiento. En las escuelas consideradas prioritarias, se prevé ampliar progresivamente el servicio de almuerzo escolar para llegar a unos 154.500 estudiantes, buscando mejorar las condiciones de permanencia y aprendizaje durante la extensión de la jornada.

El BID aprobó U$S 400 millones para mejorar la enseñanza de Matemática en escuelas primarias de Argentina.

En paralelo, se impulsará la formación situada en matemáticas para entre 4.100 y 5.100 docentes por año, mediante capacitaciones y acompañamiento pedagógico orientados a fortalecer las prácticas de enseñanza en el aula, incluyendo asistencia técnica y desarrollo de materiales educativos.

Nuevos fondos para la educación en argentina

El crédito aprobado por el BID tendrá un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5 años y medio y un horizonte de desembolsos de 4 años. La operación se instrumentará bajo la modalidad de préstamo basado en resultados, vinculando la liberación de fondos al cumplimiento de metas verificables, como la ampliación de horas de matemáticas, la asistencia estudiantil y la acreditación de la formación docente.

Este financiamiento representa la segunda operación bajo la línea de crédito del BID destinada a apoyar la mejora de la alfabetización integral en argentina. Mientras que el primer préstamo se enfocó en lectoescritura, esta nueva etapa extiende el acompañamiento al segundo ciclo de primaria, con énfasis en la implementación del Plan Nacional de Matemáticas y el Compromiso Federal por la Matemáticas.