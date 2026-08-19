Mendoza podrá modernizar el sistema de salud pública con un crédito de U$S85 millones del BID

La aprobación del crédito de USD 85M con el BID nos permite dar un paso enorme hacia la salud que soñamos con diagnósticos más precisos, historia clínica unificada en toda la provincia y atención digital rápida al alcance de la mano. https://t.co/d6aDiMkhb4 — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) August 19, 2026

Cómo se distribuirá la inversión

El financiamiento contempla un esquema estratégico dividido en cuatro áreas fundamentales:

45% en infraestructura y equipamiento médico avanzado: destinado a la incorporación de tecnología sanitaria y equipamiento digital de última generación.

35% a sistemas de información: enfocado en el desarrollo de portales ciudadanos, herramientas de Inteligencia Artificial (IA), telesalud y gestión digital de prescripciones, laboratorios e imágenes.

11% a Interoperabilidad e inteligencia sanitaria: orientado a unificar la Historia Clínica Electrónica entre todos los centros sanitarios, además de reforzar los protocolos de ciberseguridad para la protección de datos.

9% a gestión del cambio: fondos asignados a la formación y capacitación constante de los profesionales, médicos y personal administrativo para la adopción de las nuevas herramientas.

Avanza la telemedicina en Mendoza. Foto: OSEP

Impacto en la atención de los mendocinos

El plan de modernización busca descentralizar la atención médica y evitar traslados innecesarios desde departamentos alejados hacia el Gran Mendoza. Con la llegada de la telemedicina al 100% de la provincia, los pacientes podrán realizar consultas con especialistas y acceder a diagnósticos a distancia de forma rápida y eficiente.

Además, contar con una Historia Clínica Única Digital e interoperable garantizará que cualquier profesional de la red pública acceda al historial médico del paciente en tiempo real, independientemente del centro de salud u hospital donde se atienda.

El proyecto, articulado con el Plan Provincial de Salud 2024-2030, se desarrollará de forma progresiva, abarcando tanto compras de equipamiento como la implementación de software y programas de ciberseguridad sanitaria.