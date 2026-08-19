Mendoza podrá modernizar el sistema de salud pública con un crédito de U$S85 millones del BID

Mendoza dará un salto hacia la digitalización e integración del sistema de salud pública. A través de un decreto oficializado por la Nación, se formalizó el aval y los contratos de garantía para que la provincia acceda a un crédito de U$S85 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta manera, será la primera provincia en ejecutar este programa integral de transformación digital.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la medida en sus redes sociales y remarcó el objetivo central del plan: "El resultado será un sistema de salud más integrado, con telemedicina en el 100% del territorio provincial, una historia clínica digital única e interoperable para todos los mendocinos, y una atención más ágil, eficiente y de mayor calidad".
Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, destacó que el financiamiento permitirá "dar un paso enorme hacia la salud que soñamos, con diagnósticos más precisos, historia clínica unificada en toda la provincia y atención digital rápida al alcance de la mano".
Cómo se distribuirá la inversión
El financiamiento contempla un esquema estratégico dividido en cuatro áreas fundamentales:
- 45% en infraestructura y equipamiento médico avanzado: destinado a la incorporación de tecnología sanitaria y equipamiento digital de última generación.
- 35% a sistemas de información: enfocado en el desarrollo de portales ciudadanos, herramientas de Inteligencia Artificial (IA), telesalud y gestión digital de prescripciones, laboratorios e imágenes.
- 11% a Interoperabilidad e inteligencia sanitaria: orientado a unificar la Historia Clínica Electrónica entre todos los centros sanitarios, además de reforzar los protocolos de ciberseguridad para la protección de datos.
- 9% a gestión del cambio: fondos asignados a la formación y capacitación constante de los profesionales, médicos y personal administrativo para la adopción de las nuevas herramientas.
Impacto en la atención de los mendocinos
El plan de modernización busca descentralizar la atención médica y evitar traslados innecesarios desde departamentos alejados hacia el Gran Mendoza. Con la llegada de la telemedicina al 100% de la provincia, los pacientes podrán realizar consultas con especialistas y acceder a diagnósticos a distancia de forma rápida y eficiente.
Además, contar con una Historia Clínica Única Digital e interoperable garantizará que cualquier profesional de la red pública acceda al historial médico del paciente en tiempo real, independientemente del centro de salud u hospital donde se atienda.
El proyecto, articulado con el Plan Provincial de Salud 2024-2030, se desarrollará de forma progresiva, abarcando tanto compras de equipamiento como la implementación de software y programas de ciberseguridad sanitaria.
En pocas palabras
- Modernización: Mendoza implementará un sistema de salud digital con un crédito de US$85 millones del BID.
- Objetivo: ampliar la telemedicina, integrar la historia clínica y mejorar la calidad de atención en toda la provincia.
- Inversión: el financiamiento se destinará a infraestructura, sistemas de información, interoperabilidad y capacitación del personal.