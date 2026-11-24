En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “C” (inicial de su nombre).
Adopciones en Mendoza: buscan familia para C, un niño cariñoso y deportista
El Juzgado de Familia de Las Heras busca una familia para un niño cariñoso y deportista que disfruta de actividades al aire libre y los videojuegos
Es un niño cariñoso y educado que se vincula muy bien con sus compañeros de hogar y los adultos a su cuidado. Disfruta de salidas a un polideportivo departamental, a un club, a una plaza próxima al hogar, al cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca y diferentes talleres y actividades propuestas en el Hogar.
Aunque su actividad favorita es encontrarse con sus hermanitos, quienes son muy importantes para él. Está muy entusiasmado con el atletismo, deporte que ha iniciado recientemente. Le gusta mucho los videojuegos y usar sus auriculares que le sirven para poder descansar y relajarse escuchando música. Sus personajes favoritos son el hombre araña y Goku.
En relación a su escolaridad, asiste en turno mañana a 4to grado de escuela común. Para ayudarlo en sus procesos de aprendizaje desde DAE se ha solicitado abordaje de fonoaudiología y psicopedagogía. Asimismo, cuenta con acompañamiento psicológico a fin de brindarle mayores herramientas que le permitan elaborar su historia y transitar su estancia institucional.
Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarlo en sus necesidades materiales y psicoafectivas; y en los desafíos que implica su situación actual. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de C, pueden comunicarse al mail [email protected].
En pocas palabras
- Búsqueda de familia: el Juzgado de Familia de Las Heras solicita adoptantes para un niño cariñoso y deportista.
- Intereses del niño: disfruta de actividades al aire libre, videojuegos, y tiene gran vínculo con sus hermanos.
- Proceso de adopción: quienes deseen postularse pueden contactarse vía correo electrónico a [email protected].