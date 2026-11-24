Es un niño cariñoso y educado que se vincula muy bien con sus compañeros de hogar y los adultos a su cuidado. Disfruta de salidas a un polideportivo departamental, a un club, a una plaza próxima al hogar, al cine, iglesia, escuela dominical, ludoteca y diferentes talleres y actividades propuestas en el Hogar.

Aunque su actividad favorita es encontrarse con sus hermanitos, quienes son muy importantes para él. Está muy entusiasmado con el atletismo, deporte que ha iniciado recientemente. Le gusta mucho los videojuegos y usar sus auriculares que le sirven para poder descansar y relajarse escuchando música. Sus personajes favoritos son el hombre araña y Goku.