En el sur de Perú, una gigantesca máquina llegó desde China para abrirse paso bajo las montañas y hacer posible una de las grandes obras de irrigación de América del Sur. Sin embargo, el traslado y montaje de la tuneladora costaron US$29 millones y el proyecto Majes Siguas II terminó paralizado, con reclamos millonarios entre la empresa concesionaria y las autoridades.
El país de América del Sur que gastó US$29 millones en traer una tuneladora de China y dejó la obra paralizada
El proyecto Majes Siguas, destinado a ampliar tierras agrícolas, enfrenta paralizaciones y disputas legales millonarias tras el costoso traslado de una tuneladora china.
La máquina tenía una misión de construir el túnel de derivación Angostura-Colca, una infraestructura de más de 16 kilómetros que debía conducir el agua de la futura represa Angostura. Pero el avance quedó muy lejos de lo previsto. En septiembre de 2023, la tuneladora había excavado menos de un kilómetro desde su llegada en 2017.
Una inversión millonaria y una obra paralizada en América del Sur
El proyecto Majes Siguas II, en Perú, tenía un costo total previsto de US$655 millones. El objetivo era ampliar las tierras destinadas a la agricultura en la región de Arequipa y construir la infraestructura necesaria para llevar agua a nuevas zonas de cultivo.
Para comenzar los trabajos, y ya con la tuneladora de China, el Gobierno Regional de Arequipa entregó US$162 millones a la empresa concesionaria encargada de ejecutar las primeras obras, en la que participaba la compañía española Cobra. Sin embargo, el proyecto no avanzó según lo previsto y terminó envuelto en un conflicto entre las partes.
En 2023, Cobra reclamó US$421 millones en medio de las diferencias sobre el contrato. Esa cifra correspondía a un reclamo de la empresa, no a un pago que el Gobierno ya hubiera realizado ni a una deuda cuya obligación estuviera confirmada. Por su parte, las autoridades regionales buscaron poner fin al contrato.
El conflicto continúa
La disputa trascendió el ámbito regional. En 2024, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló que el arbitraje de inversiones iniciado por Cobra contra el Estado peruano no debía impedir la continuidad del proyecto. Ese mismo año se avanzó en la transferencia de su titularidad al Gobierno nacional.
En agosto de 2025, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que Majes Siguas II había sido transferido al ministerio para buscar una salida a la paralización. El proceso arbitral internacional continuaba por separado.
A esta situación se sumó el costo de la tuneladora. Perú destinó US$29 millones a trasladarla desde China y montarla para excavar el túnel. Sin embargo, el avance fue limitado, lo que convirtió esa inversión en uno de los aspectos más llamativos de una obra que terminó marcada por los retrasos y la disputa millonaria.
En pocas palabras
- Perú: gastó US$29 millones en trasladar una tuneladora de China para obra de irrigación.
- Proyecto Majes Siguas II: está paralizado, envuelto en una disputa millonaria entre concesionaria y autoridades regionales.
- Conflicto: la tuneladora avanzó menos de un kilómetro desde 2017, generando reclamos y transferencias al gobierno nacional.