El país de América del Sur que gastó US$29 millones en traer una tuneladora de China y dejó la obra paralizada

Para comenzar los trabajos, y ya con la tuneladora de China, el Gobierno Regional de Arequipa entregó US$162 millones a la empresa concesionaria encargada de ejecutar las primeras obras, en la que participaba la compañía española Cobra. Sin embargo, el proyecto no avanzó según lo previsto y terminó envuelto en un conflicto entre las partes.

En 2023, Cobra reclamó US$421 millones en medio de las diferencias sobre el contrato. Esa cifra correspondía a un reclamo de la empresa, no a un pago que el Gobierno ya hubiera realizado ni a una deuda cuya obligación estuviera confirmada. Por su parte, las autoridades regionales buscaron poner fin al contrato.

El conflicto continúa

La disputa trascendió el ámbito regional. En 2024, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego señaló que el arbitraje de inversiones iniciado por Cobra contra el Estado peruano no debía impedir la continuidad del proyecto. Ese mismo año se avanzó en la transferencia de su titularidad al Gobierno nacional.

En agosto de 2025, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que Majes Siguas II había sido transferido al ministerio para buscar una salida a la paralización. El proceso arbitral internacional continuaba por separado.

A esta situación se sumó el costo de la tuneladora. Perú destinó US$29 millones a trasladarla desde China y montarla para excavar el túnel. Sin embargo, el avance fue limitado, lo que convirtió esa inversión en uno de los aspectos más llamativos de una obra que terminó marcada por los retrasos y la disputa millonaria.