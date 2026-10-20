Prime Video tiene esta joya escondida que sorprende al mundo

Prime Video: de qué trata la película El Bastardo

A mediados del siglo XVIII, el rey danés Frederik V declaró que los brezales salvajes de Jutlandia debían ser cultivados y colonizados para que la civilización pudiera extenderse y se generaran nuevos impuestos para la casa real.

Pero nadie se atrevió a seguir el decreto del rey. El páramo era un lugar inhóspito, lleno de bandidos y con una naturaleza brutal e implacable.

Pero en 1755, el capitán Ludvig Kahlen se dispone a crear una colonia en nombre del rey.

Sin embargo, el único gobernante de la zona, el despiadado Frederik de Schinkel, cree que esa tierra le pertenece. Cuando de Schinkel se percata de que su criada Ann Barbara y su marido han escapado para refugiarse con Kahlen, jura venganza y promete hacer todo lo que esté a su alcance para ahuyentar al capitán.

Pero Kahlen no se deja intimidar y emprende una batalla tan desigual que pondrá en riesgo no solo su vida, sino también a la familia de personas marginadas que se ha formado a su alrededor.

Prime Video: reparto de la película El Bastardo

Mads Mikkelsen

Simon Bennebjerg

Amanda Collin

Gustav Lindh

Tráiler de la película El Bastardo