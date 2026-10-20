Prime Video tiene esta joya escondida que pocos conocen pero que es una tremenda historia basada en un caso real, se trata de El Bastardo.
Prime Video tiene esta joya escondida que sorprende al mundo
Prime Video tiene esta joya escondida que pocos conocen pero que es una tremenda historia basada en un caso real
Esta notable producción épica danesa, ambientada en el siglo XVIII, en la cual el hijo natural de una criada debe enfrentar al joven aristócrata que se cree dueño de tierras y personas.
Actor de gestos medidos y mirada expresiva, Mads Mikkelsen protagoniza El Bastardo, buen drama de época donde un capitán retirado, hijo natural de una criada, se enfrenta con un joven aristócrata que se cree dueño de tierras y personas en la árida Jutlandia del siglo XVIII.
Prime Video: de qué trata la película El Bastardo
A mediados del siglo XVIII, el rey danés Frederik V declaró que los brezales salvajes de Jutlandia debían ser cultivados y colonizados para que la civilización pudiera extenderse y se generaran nuevos impuestos para la casa real.
Pero nadie se atrevió a seguir el decreto del rey. El páramo era un lugar inhóspito, lleno de bandidos y con una naturaleza brutal e implacable.
Pero en 1755, el capitán Ludvig Kahlen se dispone a crear una colonia en nombre del rey.
Sin embargo, el único gobernante de la zona, el despiadado Frederik de Schinkel, cree que esa tierra le pertenece. Cuando de Schinkel se percata de que su criada Ann Barbara y su marido han escapado para refugiarse con Kahlen, jura venganza y promete hacer todo lo que esté a su alcance para ahuyentar al capitán.
Pero Kahlen no se deja intimidar y emprende una batalla tan desigual que pondrá en riesgo no solo su vida, sino también a la familia de personas marginadas que se ha formado a su alrededor.
Prime Video: reparto de la película El Bastardo
- Mads Mikkelsen
- Simon Bennebjerg
- Amanda Collin
- Gustav Lindh
Tráiler de la película El Bastardo
En pocas palabras
- Joya oculta: Prime Video tiene a el "El Bastardo", un drama épico danés del siglo XVIII basado en hechos reales.
- Conflicto central: un capitán retirado se enfrenta a un aristócrata por el control de las tierras de Jutlandia.
- Drama humano: la producción narra la lucha por la colonización y la justicia en un entorno hostil.