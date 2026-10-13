Provocación, obsesión son las premisas de esta película que causa furor en Prime Video

¿De qué trata la película "Saltburn"?

La historia se sitúa a mediados de los años 2000 y sigue a Oliver Quick (interpretado por Barry Keoghan), un estudiante solitario y becado que lucha por encajar en la rigurosa Universidad de Oxford. Su vida da un giro radical cuando entabla amistad con Felix Catton (Jacob Elordi), un aristócrata carismático, atractivo y fabulosamente rico.

Elenco de la película "Saltburn", disponible en Prime Video.

Fascinado por la personalidad de Felix, Oliver acepta una invitación para pasar el verano en Saltburn, la imponente mansión campestre de la aristocrática familia Catton. Sin embargo, lo que promete ser unas vacaciones idílicas llenas de fiestas excéntricas y lujo desmedido rápidamente se transforma en una intrincada red de obsesión, perturbación y oscuros secretos donde nada es lo que parece.

Además de Barry Keoghan y Jacob Elordi, esta película también cuenta con las actuaciones de Rosamund Pike, Richard E. Grant, Carey Mulligan (quien ya trabajó con Fennell en "Promising Young Woman") y Archie Madekwe. Además, también aparece Alison Oliver, con quien luego Fennell volvería a trabajar en "Cumbres Borrascosas".

Esta producción cuenta con una fotografía en un formato académico casi cuadrado por Linus Sandgren, la película destaca por sus encuadres simétricos, iluminación pictórica y una paleta de colores fascinante. Además, podemos mencionar su impecable selección musical acorde a la época en la cual está ambientada, lo cual ayuda a conseguir una atmósfera nostálgica.

Si estás buscando un thriller psicológico audaz, incómodo y con giros argumentales memorables, "Saltburn" es una de las mejores opciones para ver en Prime Video.