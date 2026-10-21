Nico Paz brilló con dos goles y Como humilló al Manchester United en la Champions League

El triunfo deja a los italianos en el puesto 6 dentro del lote de equipos que acumulan 6 puntos, mientras que el Manchester United quedó en el puesto 20 con solo 3 puntos (un triunfo y dos caídas).

Los números de Nico Paz en el Como

Nico Paz acumula 4 goles y 5 asistencias en los primeros 10 partidos de la temporada 2026/27

Sus números en el Como indican 85 encuentros, 23 goles y 22 asistencias.

Goleada del Galatasaray

El otro partido que abrió la jornada de este miércoles en la Champions League fue la goleada del Galatasaray frente al Lille francés por 4 a 2.

Fue el primer triunfo de los turcos que ahora tienen 3 puntos y el Lille no tiene puntos por lo que ocupa el puesto 35 entre 36 participantes.