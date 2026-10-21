Nico Paz brilló con dos goles y Como humilló al Manchester United en la Champions League

Nico Paz fue figura y marcó dos goles en la aplastante victoria del Como ante el Manchester United por 4 a 1 en la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.
Nico Paz fue figura y marcó dos goles en la aplastante victoria del Como ante el Manchester United en la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.
Nico Paz fue figura y marcó dos goles en la aplastante victoria del Como ante el Manchester United por 4 a 1 en la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.
Con Paz y Maxi Perrone como titulares el conjunto italiano logró uno de los triunfos más importantes de su historia gracias a dos goles del español que juega para la Selección argentina y otros dos marcados por el griego Anastasios Douvikas y el español Jacobo Ramón.
Sin Lisandro Martínez el United dejó una imagen muy pobre y profundizó su mal arranque de temporada pese a que el gol sobre el final del neerlandés Joshua Zirkzee maquilló el resultado.
El triunfo deja a los italianos en el puesto 6 dentro del lote de equipos que acumulan 6 puntos, mientras que el Manchester United quedó en el puesto 20 con solo 3 puntos (un triunfo y dos caídas).
Nico Paz acumula 4 goles y 5 asistencias en los primeros 10 partidos de la temporada 2026/27
Sus números en el Como indican 85 encuentros, 23 goles y 22 asistencias.
El otro partido que abrió la jornada de este miércoles en la Champions League fue la goleada del Galatasaray frente al Lille francés por 4 a 2.
Fue el primer triunfo de los turcos que ahora tienen 3 puntos y el Lille no tiene puntos por lo que ocupa el puesto 35 entre 36 participantes.