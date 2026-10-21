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Nico Paz brilló con dos goles y Como humilló al Manchester United en la Champions League

Nico Paz fue figura y marcó dos goles en la aplastante victoria del Como ante el Manchester United en la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Nico Paz fue figura ante el Manchester.

Nico Paz fue figura ante el Manchester.

Nico Paz fue figura y marcó dos goles en la aplastante victoria del Como ante el Manchester United por 4 a 1 en la tercera fecha de la fase liga de la Champions League.

Con Paz y Maxi Perrone como titulares el conjunto italiano logró uno de los triunfos más importantes de su historia gracias a dos goles del español que juega para la Selección argentina y otros dos marcados por el griego Anastasios Douvikas y el español Jacobo Ramón.

Paz está en un gran momento en Europa.

Paz está en un gran momento en Europa.

Sin Lisandro Martínez el United dejó una imagen muy pobre y profundizó su mal arranque de temporada pese a que el gol sobre el final del neerlandés Joshua Zirkzee maquilló el resultado.

El triunfo deja a los italianos en el puesto 6 dentro del lote de equipos que acumulan 6 puntos, mientras que el Manchester United quedó en el puesto 20 con solo 3 puntos (un triunfo y dos caídas).

Los números de Nico Paz en el Como

Nico Paz acumula 4 goles y 5 asistencias en los primeros 10 partidos de la temporada 2026/27

Sus números en el Como indican 85 encuentros, 23 goles y 22 asistencias.

Goleada del Galatasaray

El otro partido que abrió la jornada de este miércoles en la Champions League fue la goleada del Galatasaray frente al Lille francés por 4 a 2.

Fue el primer triunfo de los turcos que ahora tienen 3 puntos y el Lille no tiene puntos por lo que ocupa el puesto 35 entre 36 participantes.

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