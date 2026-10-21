"Un marciano en el equipo": los recuerdos de Ricardo Pellerano, capitán el día del debut de Maradona en Primera

La charla con el DT en el Hotel Torres

Esa misma noche, en la concentración previa al partido del plantel profesional en Chacarita, el capitán encaró al entrenador Juan Carlos Montes: "Voy y le hablo a Juan Carlos Montes: 'Vengo de ver un pibe que te digo la verdad, es para que lo llames a entrenar con nosotros aunque sea'. Me dice: '¿Qué edad tiene?'. '15 años'. '¡15 años! Vos estás loco, vos querés que rajen a todos de acá'... A los tres meses ya vino a practicar con nosotros".

El día del debut contra Talleres y el caño a Cabrera

El miércoles 20 de octubre de 1976, el plantel almorzó en un restaurante cercano y fue caminando al estadio. Pellerano bromeó sobre la cantidad de hinchas que aseguran haber estado presentes en La Paternal esa tarde: "Si la gente que me dice 'yo estuve ese día' fuera verdad, creo que no entramos ni en el Maracaná".

Al inicio del segundo tiempo, con el partido 0-1 abajo, Montes mandó a la cancha al joven número 16 en reemplazo de Rubén Giacobetti: "Entró y enseguida no más, sobre el lado izquierdo, con la zurdita esa la enganchó... le tiró un caño a Cabrera. Dijimos 'hija de flauta'... ya se vislumbraba que nos iba a venir muy bien para el equipo".

El Nene y la anécdota del caño a Gallego en Rosario

Para el siguiente partido frente a Newell's Old Boys en Rosario, Maradona ya arrancó como titular. El capitán reveló la indicación previa que recibió del DT para el sorteo y la cancha: "Juan Carlos Montes me agarra y me dice: 'Bicho, elegí saque cuando vayas al sorteo... porque te van a salir a presionar, sobre todo Gallego, y tirarle un caño'. Le gané el sorteo al referí y cuando voy a mi lugar le digo: 'Nene' —yo en ese momento le decía Nene cariñosamente, lo cuidaba como si fuese mi hermano menor—, 'acordate de lo que te dijo Juan Carlos'. Sacan, la agarra con la zurdita mágica, le sale Gallego a atorarlo y le tiró el caño. Yo me agarraba la cabeza...".

Guapeza y un afecto que duró toda la vida

Pellerano resaltó el carácter y la templanza de Diego en una época de campos de juego difíciles y marcas feroces: "Diego jugaba en canchas muy malas, le pegaban duro y era guapo, no se achicaba con nadie. Cuanto más le metían, más jugaba".

Aquella relación que comenzó protegiendo al juvenil en La Paternal se extendió en el tiempo; Pellerano formó parte de los primeros cuerpos técnicos de Maradona en su etapa como entrenador en Deportivo Mandiyú y Racing Club: "A Diego lo extraño todos los días... Yo estuve el primer día de su debut y hasta los últimos días cuando dirigió en Gimnasia. Cuando se retiró y le empezó a picar el bichito de ser técnico, me llevó a mí y a Carlito Fren a Mandiyú y después fuimos juntos a Racing".