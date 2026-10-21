Los Pumas, con Isgró y el regreso de González, se reúnen en Londres en vistas del Nations Championship

En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, de acuerdo a su posición final entre los equipos del Hemisferio Sur.

Juan Martín González, uno de los mendocinos para el camp.

Hasta ahora Los Pumas están 4tos con 7 puntos y jugarían por el 7mo puesto con Irlanda (está cuarto en el Hemisferio Norte) el domingo 29 de noviembre, como preliminar de la final.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la concentración en Londres: “Este camp es fundamental ya que nos permitirá reencontrarnos tras 7 semanas con todo el grupo y seguir construyendo. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”.

Los Pumas en el cierre del Nations Championship 2026

Vs Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en Dublín (Aviva Stadium).

Vs Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).

Vs Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) en París (Stade de France).

Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).

Los Pumas para la concentración en Londres

Forwards

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

LAVANINI, Tomás

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

MORENO, Francisco

MORO, Joaquín

OVIEDO, Leonel

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

SCELZO, Juan Martín

SCLAVI, Joel

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

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