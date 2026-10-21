Los Pumas, con Isgró y el regreso de González, se reúnen en Londres en vistas del Nations Championship

Los Pumas, con los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González, se reunirán en Londres en una concentración que servirá para preparar el cierre del Nations Championship que será en territorio europeo.
Los Pumas, con los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González, se reunirán en Londres en una concentración que servirá para preparar el cierre del Nations Championship que será en territorio europeo.
Del lunes 26 al miércoles 28 de octubre, Isgró y González, quien vuelve al seleccionado tras una lesión, participarán del encuentro previo a los 4 partidos que afrontará el conjunto nacional en la ventana de noviembre.
Para este encuentro, Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores, y aunque se presume que no habrá variantes la lista para los partidos de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la concentración en la capital inglesa. Se destacan los regresos de González, Juan Cruz Mallía, Joel Sclavi, Thomas Gallo y Pedro Rubiolo y las ausencias de Coco Ruiz, Pedro Delgado, Franco Molina, Joaquín Oviedo y Matías Moroni, entre otros.
En el cierre del Nations Championship, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, de acuerdo a su posición final entre los equipos del Hemisferio Sur.
Hasta ahora Los Pumas están 4tos con 7 puntos y jugarían por el 7mo puesto con Irlanda (está cuarto en el Hemisferio Norte) el domingo 29 de noviembre, como preliminar de la final.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la concentración en Londres: “Este camp es fundamental ya que nos permitirá reencontrarnos tras 7 semanas con todo el grupo y seguir construyendo. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”.
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