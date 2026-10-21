Sin nombrarlo, el palo de Enzo Pérez a Martín Demichelis: "Las cosas hay que..."

"Yo lo hice. A la gente que le tuve que decir las cosas, se lo dije como yo lo pensaba. Fue siempre así. Es algo que me enseñaron en Estudiantes, que los trapitos se lavan adentro de la casa", sumó Enzo Pérez sin nombrar al DT en cuestión.

A su vez, el mediocampista del Deportivo Maipú sumó: "Yo nunca le voy a hacer un mal a River, porque saben el cariño y el sentimiento que tengo hacia el club. Obviamente que hay cosas que no son buenas, que yo me las voy a guardar. Más allá de todo eso, el club y el escudo están por encima de todo. Eso es lo más importante".

A la hora de dedicarle unas palabras a los hinchas, que siempre que lo ven le expresan su cariño, soltó "Estoy agradecido de por vida al hincha de River por el cariño y el respeto hacia mi persona y mi familia".

Para finalizar, Enzo Pérez habló sobre las posibilidades que maneja una vez que decida colgar los botines: "Sigo disfrutando del fútbol y del día a día. Todavía me apasiona y me gusta. El día de mañana no lo sé. Tengo el carnet de entrenador por si el día de mañana me gusta. Me gusta el verde césped y estar ahí, pero también la parte de gestión. La de estar en el día a día con los jugadores. Hoy en día se necesita mucho de eso".