Construyeron cuatro presas en el río durante más de 50 años y hoy las derriban para recuperar un ecosistema clave

La construcción de estas presas interrumpieron sus desplazamientos y limitaron el acceso a más de 600 kilómetros de hábitat fluvial, según estimaciones difundidas por organizaciones conservacionistas. La calidad del agua también se convirtió en una preocupación. Los embalses favorecían episodios de proliferación de algas tóxicas y podían elevar la temperatura del agua, condiciones perjudiciales para los peces.

500 millones de dólares para restaurar un ecosistema: derriban 4 presas en EE.UU.

En 2002, una combinación de temperaturas elevadas y escaso caudal contribuyó a un episodio de enfermedad que mató a más de 34.000 salmones, un desastre que reforzó las reivindicaciones de las comunidades indígenas de la cuenca.

Las tribus de la región llevaban años reclamando la retirada de las estructuras. Para ellas, recuperar el río significaba también proteger una fuente tradicional de alimento y una parte fundamental de su cultura. Tras años de negociaciones, la empresa eléctrica PacifiCorp acordó transferir las presas a una entidad sin ánimo de lucro creada para gestionar su demolición.

Las obras de construcción no consistieron en hacerlas explotar de golpe. Primero se vaciaron los embalses y después se desmontaron las estructuras con maquinaria pesada y explosivos en operaciones controladas. El material acumulado detrás de las presas tuvo que gestionarse para reducir los impactos sobre el cauce y los animales.

El presupuesto, estimado inicialmente en unos 450 millones de dólares más una reserva para imprevistos, se situó finalmente alrededor de los 500 millones. California aportó 250 millones y PacifiCorp, otros 200 millones, con financiación adicional vinculada al proyecto.