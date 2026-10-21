San Rafael presenta una agenda con deportes, recreación, kayak y actividades para toda la familia

Por otra parte, el programa Recreo llegará el sábado a las 16 a la plaza España, ubicada en Lavalle y Granaderos, con una jornada gratuita que incluirá juegos y propuestas recreativas para chicos y grandes.

“Estas propuestas buscan que los participantes disfruten del deporte y puedan acercarse acompañados por sus familias”, destacó el coordinador de Deportes, Jorge Ércoli.

El río Atuel recibe una nueva fecha del campeonato de kayak

Dentro de la programación deportiva, el Municipio acompañará a la Asociación Sanrafaelina de Kayak en la organización de la primera fecha del Campeonato Sanrafaelino de Kayak de Aguas Blancas, prevista para el domingo 25.

Según explicó Diego Atencio, integrante de la Asociación, la jornada incluirá una prueba de descenso (downriver) desde el puente hasta el Club de Pescadores y posteriormente un sprint en el rápido ubicado junto a la institución.

La convocatoria contempla las categorías kayak creek, slalom y penta. La realización de las pruebas y sus características estarán sujetas al caudal del río Atuel.

El campeonato continuará el 29 de noviembre con pruebas de downriver y kayak cross, mientras que la última fecha está prevista para el 20 de diciembre con competencias de slalom y downriver.

Con una propuesta que combina recreación, formación y competencia, San Rafael vuelve a apostar por una agenda cargada de deportes para disfrutar al aire libre durante todo el fin de semana.