La Municipalidad de San Rafael prepara una nueva agenda de actividades deportivas y recreativas para el fin de semana, con propuestas destinadas a diferentes edades y espacios pensados para compartir en familia.
San Rafael presenta una agenda con deportes, recreación, kayak y actividades para toda la familia
San Rafael propone una agenda con deportes, recreación, kayak, vóley y actividades gratuitas para disfrutar durante todo el fin de semana
Deportes, recreación y actividades para todas las edades
La programación comenzará el sábado desde las 16 en el Polideportivo N.º 1, donde habrá clases y exhibiciones de zumba, yoga, biciescuela, ajedrez y karate.
Además, desde este jueves el Polideportivo N.º 2 será escenario de competencias de vóley, que se complementarán con encuentros de Hockey Acción durante todo el fin de semana.
Por otra parte, el programa Recreo llegará el sábado a las 16 a la plaza España, ubicada en Lavalle y Granaderos, con una jornada gratuita que incluirá juegos y propuestas recreativas para chicos y grandes.
“Estas propuestas buscan que los participantes disfruten del deporte y puedan acercarse acompañados por sus familias”, destacó el coordinador de Deportes, Jorge Ércoli.
El río Atuel recibe una nueva fecha del campeonato de kayak
Dentro de la programación deportiva, el Municipio acompañará a la Asociación Sanrafaelina de Kayak en la organización de la primera fecha del Campeonato Sanrafaelino de Kayak de Aguas Blancas, prevista para el domingo 25.
Según explicó Diego Atencio, integrante de la Asociación, la jornada incluirá una prueba de descenso (downriver) desde el puente hasta el Club de Pescadores y posteriormente un sprint en el rápido ubicado junto a la institución.
La convocatoria contempla las categorías kayak creek, slalom y penta. La realización de las pruebas y sus características estarán sujetas al caudal del río Atuel.
El campeonato continuará el 29 de noviembre con pruebas de downriver y kayak cross, mientras que la última fecha está prevista para el 20 de diciembre con competencias de slalom y downriver.
Con una propuesta que combina recreación, formación y competencia, San Rafael vuelve a apostar por una agenda cargada de deportes para disfrutar al aire libre durante todo el fin de semana.
En pocas palabras
- San Rafael: presenta una agenda de actividades deportivas y recreativas gratuitas para el fin de semana.
- Actividades: incluyen zumba, yoga, biciescuela, ajedrez, karate, vóley, hockey y juegos recreativos.
- Kayak: se realizará la primera fecha del Campeonato Sanrafaelino de Kayak de Aguas Blancas en el río Atuel.