Tras más de 6 décadas de funcionar en inmuebles alquilados o prestados, la comunidad educativa de la Escuela N° 2-010 Dr. Nicolás Papernó celebró este lunes un hito histórico para la educación del departamento: la inauguración de su edificio propio en San Rafael.
El Gobierno inauguró el edificio de una escuela de San Rafael, sin presencia de la municipalidad
Tadeo García Zalazar y Hebe Casado estrenaron el nuevo edificio de la escuela Papernó. La inversión fue de $800 millones. No hubo autoridades de la comuna
El acto estuvo encabezado por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar y la vicegobernadora Hebe Casado, quienes destacaron el cumplimiento del plazo de obra de 6 meses e inversión 100% provincial. La cita institucional no pasó desapercibida en el plano político, ya que se notó la ausencia de referentes del municipio de San Rafael, gobernado por Omar Félix, del Partido Justicialista. Se suma a esto a las pretensiones ya expresadas por Casado de ir en las próximas elecciones en busca de la intendencia.
Una respuesta a la educación especial
La escuela Nicolás Papernó, fundada en 1962 como la primera institución de Educación Especial del departamento, albergó durante más de 60 promociones a cientos de estudiantes sin contar con infraestructura adecuada a sus necesidades de movilidad y estimulación.
Con una inversión que rozó los $800 millones de fondos provinciales, el nuevo edificio fue levantado con un sistema modular sismo resistente contiguo a la escuela Isidro Zapata.
"Más de 60 años se esperaron para que la escuela Papernó tuviera su edificio propio. Hoy es una realidad y con esta nueva inauguración, llegamos a la número veinte de la gestión de este Gobierno provincial. Nos propusimos llegar a 33 y antes de fin de año vamos a tener 5 más", remarcó García Zalazar.
La vicegobernadora Hebe Casado valoró las características técnicas adaptadas de la obra: “Está pensada en cada uno de los detalles para responder a las necesidades pedagógicas que hoy se requieren, como hemos hecho con otras escuelas en otros lugares de la provincia”.
El nuevo complejo posee 510 metros cuadrados cubiertos pensados para una matrícula activa de más de 200 alumnos entre sede y servicio de apoyo a la Inclusión:
- Atención temprana y psicomotricidad: espacios para bebés desde 45 días a 3 años para abordajes de estimulación precoz e interdisciplinarios.
- Nivel Inicial y primario especial: seis aulas acondicionadas térmicamente y equipadas desde sala de 4 hasta 7° grado.
- Áreas comunes y servicios: SUM, dirección, secretaría, cocina completa, comedor adaptado y sanitarios accesibles.
- Obras complementarias: renovación general de la vecina escuela Isidro Zapata, construcción de playón deportivo, rampas con barandas, veredas, cerco perimetral y reforestación.
"Un sueño cumplido"
El acto contó con testimonios, entre ellos el de Eliana Papernó de Bustelo, hija del recordado médico y dirigente sanrafaelino que da nombre a la escuela: "Mi familia siempre buscó colaborar, pero todo era insuficiente porque lo que hacía falta era un lugar como este".
A su turno, la directora del establecimiento, Mariela Taborda, celebró el logro colectivo: “Cumple un sueño que se viene anhelando desde un inicio. Hoy tenemos instalaciones adecuadas y el apoyo constante de las familias”.
En pocas palabras
- Escuela Papernó: se inauguró el edificio propio de la escuela en San Rafael tras 60 años.
- Inversión y autoridades: la obra demandó $800 millones provinciales y contó con la presencia de Tadeo García Zalazar y Hebe Casado, sin autoridades municipales.
- Infraestructura: el nuevo edificio de 510 m² cuenta con aulas, SUM, comedor adaptado y áreas de atención temprana.