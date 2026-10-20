El Gobierno inauguró el edificio de una escuela de San Rafael, sin presencia de la municipalidad

Con una inversión que rozó los $800 millones de fondos provinciales, el nuevo edificio fue levantado con un sistema modular sismo resistente contiguo a la escuela Isidro Zapata.

"Más de 60 años se esperaron para que la escuela Papernó tuviera su edificio propio. Hoy es una realidad y con esta nueva inauguración, llegamos a la número veinte de la gestión de este Gobierno provincial. Nos propusimos llegar a 33 y antes de fin de año vamos a tener 5 más", remarcó García Zalazar.

La vicegobernadora Hebe Casado valoró las características técnicas adaptadas de la obra: “Está pensada en cada uno de los detalles para responder a las necesidades pedagógicas que hoy se requieren, como hemos hecho con otras escuelas en otros lugares de la provincia”.

Ingreso al flamante edificio de la escuela de San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

El nuevo complejo posee 510 metros cuadrados cubiertos pensados para una matrícula activa de más de 200 alumnos entre sede y servicio de apoyo a la Inclusión:

Atención temprana y psicomotricidad: espacios para bebés desde 45 días a 3 años para abordajes de estimulación precoz e interdisciplinarios.

espacios para bebés desde 45 días a 3 años para abordajes de estimulación precoz e interdisciplinarios. Nivel Inicial y primario especial: seis aulas acondicionadas térmicamente y equipadas desde sala de 4 hasta 7° grado.

seis aulas acondicionadas térmicamente y equipadas desde sala de 4 hasta 7° grado. Áreas comunes y servicios: SUM, dirección, secretaría, cocina completa, comedor adaptado y sanitarios accesibles.

SUM, dirección, secretaría, cocina completa, comedor adaptado y sanitarios accesibles. Obras complementarias: renovación general de la vecina escuela Isidro Zapata, construcción de playón deportivo, rampas con barandas, veredas, cerco perimetral y reforestación.

"Un sueño cumplido"

El acto contó con testimonios, entre ellos el de Eliana Papernó de Bustelo, hija del recordado médico y dirigente sanrafaelino que da nombre a la escuela: "Mi familia siempre buscó colaborar, pero todo era insuficiente porque lo que hacía falta era un lugar como este".

A su turno, la directora del establecimiento, Mariela Taborda, celebró el logro colectivo: “Cumple un sueño que se viene anhelando desde un inicio. Hoy tenemos instalaciones adecuadas y el apoyo constante de las familias”.