Figuras nacionales en San Rafael, el paso al frente de Stevanato y el candidato empresario

En otras palabras: ¿quién está a favor de qué medidas y quién en contra?, ¿qué números son cuestionados?, ¿dónde se ubica Karina en torno a esas miradas? No hay que olvidar que son días en los que el máximo mandatario tuvo que salir a aclarar que no estaba en su cabeza la salida del propio Luis Caputo.

El banquero Brito es anhelado por diversos sectores para la contienda: desde el PRO -que fue a verlo- hasta esta nueva avenida que está en potencia, pasando por grandes espacios del peronismo. De ahí que su posible presencia en Mendoza tenga aún más relevancia. El plan para ese día es que, además del almuerzo, visite la planta de energía solar que Genneia, empresa que preside, arrancó tiempo atrás en 25 de Mayo con una inversión multimillonaria.

El tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas. En 2025 el hecho más fuerte fue la visita de Javier y Karina Milei.

La interna se traslada al sur

Por ahora, el otro nombre de peso confirmado desde Buenos Aires es Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural; mientras que Cornejo, el gabinete y figuras centrales también van. En San Rafael dicen que de hecho se aplazó el encuentro, que era el 24, por pedido expreso del Ejecutivo. Las presencias de Ulpiano, García Zalazar, Mema y Luis Petri le dan un poco de morbo, porque habilitará observar la interna radical-libertaria con sus contendientes en vivo.

Nadie cree que haya chispas. La estrategia de pegarle al exministro en redes sociales se modificó o nunca fue tal, nunca fue decididamente así, a pesar de más dardos que vinieron esta semana desde las cuentas del titular de Gobierno. Petri no contesta en persona, sino por terceros, y eso desalentó algunas de las polémicas que quisieron armar los hombres de Cornejo.

Son polémicas que permiten estar un poco más en la conversación. Un “todo suma”. García Zalazar lo encontró esta semana tras la reunión a la que había invitado a los 18 intendentes de la provincia y a donde pegó el faltazo casi todo el peronismo. Era previsible y, desde la perspectiva política, también entendible: la convocatoria ofrecía una foto institucional que podía resultar demasiado favorable para el titular de Educación. Algunos incluso pasaron poco después, como Matías Stevanato, que se excusó porque estaba reunido con Adriana García, titular de la UNCuyo.

Tadeo igual la tuvo a la foto y con opositores incluidos, lo cual le hizo lograr lo que pretendía. Decir que al PJ “no le interesan esos aspectos de la educación” hizo saltar como un resorte a Omar Félix, que salió a responderle, así que casi que misión cumplida para el hombre de la DGE.

Hablando de los Félix, antes del miércoles se tomará la decisión de si Emir sigue como candidato a presidente del Partido Justicialista. Aún no la tiene del todo tomada, pero se lo está pidiendo todo su sector. Es claro que no habrá una interna, porque el kirchnerismo no va a presentar candidato, aunque sí va a buscar trabar el asunto. ¿De qué manera?

Félix, ante la posibilidad de seguir presidiendo el PJ.

Impugnaciones en el PJ

Por estas horas va a ingresar un pedido de impugnación al llamado de elecciones del peronismo. Una triquiñuela muy leve, que probablemente no termine en un freno concreto pero sí logrando el objetivo de, en criollo, encarajinar el asunto.

El kirchnerismo, el sector de Anabel -a la que intentan no molestar durante todo este primer mes porque está estrenando su rol de madre- argumentará que el llamado a la elección es erróneo y por lo tanto inválido, ya que fue hecho por la mesa ejecutiva del PJ y no por el consejo partidario. Minucias de Carta Orgánica que sirven en este caso para decir: “Si no nos convocan a charlar, vamos a ser una piedra en el zapato”.

Pero habrá otra fecha decisiva para los “compañeros”, que ayer celebraron separados el Día de la Lealtad número 82 en su historia. El 14 de noviembre será, al menos por ahora, el acto más parecido a un lanzamiento que tenga Matías Stevanato. Habrá paneles, disertaciones sobre lo que denominan los grandes temas, será en Maipú, y lo cerrará el intendente. No quiere llamarlo lanzamiento político porque no quiere estar en campaña política. En su sector, de todos modos, lo esperan como si sí fuese un paso al frente en la carrera.

Se sabe que es imposible que el kirchnerismo acuda ese día. Pero, ¿qué hará Flor Destéfanis? La intendenta de Santa Rosa es la única que sale y se muestra en el peronismo. Tiene la curiosa, tal vez contradictoria, ventaja de que el resto de sus pares todavía subestima su candidatura. Ella recorre pero también habla con partidos políticos que en los últimos años han sido parte de los frentes del justicialismo. Cuentan que ha tenido acercamientos al Partido Solidario y al Partido Laboralista. ¿Es un mensaje que quiere dar o es un plan B para tener vehículos con los que competir si no están dadas las condiciones en su sello de origen?

Flor no es la única mujer que está captando atención dentro del esquema. Hay que hablar ya del fenómeno (aún interno) de la fiscal Claudia Ríos, a la que, como parte de un globo de ensayo, la están midiendo como posible vicegobernadora. El experimento los hizo pedir a consultoras que sondeen sus números, pero específicamente en algunos departamentos.

Eso diagnosticó -son datos del peronismo que tal vez haya que tomar con pinzas como casi toda encuesta- que su nivel de conocimiento es llamativamente alto. La última medición fue entre más de 200 habitantes de Lavalle. Estaban muy contentos con la muestra. Ahora la van a replicar en Tupungato, en dos departamentos del este y -gran prueba- en Guaymallén.

Stevanato. La cúpula del PJ pone fichas en que "sea él". Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú.

Los candidatos que aparecerán de acá a marzo

Queda ver cómo se ordena el espacio demócrata-libertario de Mendoza. Se habló mucho de Petri como candidato del PD, como un espacio suplente si es que no hay sitio en la interna, pero la verdad es que, para empezar, nadie del círculo mileísta ha dicho a viva voz que el diputado no vaya a tener lugar. Son definiciones que se demoran mucho más de lo que quisiera Cornejo y que a algunos en su entorno los hace dudar de la palabra empeñada por la familia presidencial.

Igual, Petri y el mundo ganso no han cerrado nada todavía. “Fuimos a la presentación de lo de Claudio Zuchovicki en la fundación y nada más. No hemos vuelto a hablar”, dicen en el partido de calle Sarmiento. La verdad es que los demócratas sueñan con un candidato del mundo empresarial de Mendoza. A alguien ya sondearon en ese sentido y sienten que lo van a necesitar: quieren competir, quieren volver a tener un aspirante a Casa de Gobierno, pero hace 15 años que no juegan en esa carrera. Desde el tercer puesto de la dupla Luis Rosales-Pablo Priore. Están, se diría, faltos de training.

Lo que no están intentando los demócratas es torcer el rumbo de las PASO en Mendoza. Ni ellos ni tampoco La Libertad Avanza tienen a la vista proyectos para suprimir el sistema a nivel local, como se especuló, para ir a tono con lo que busca Presidencia.

“De todos modos, son tan obedientes de Buenos Aires, tanto que no hablan porque no los dejan, que si avanza algo en el Congreso, son capaces de proponerlo acá casi de inmediato”, dice un radical de la gestión que los mira con recelo. Si lo están pensando deberían hacerlo en los próximos 15 días, porque se termina el período ordinario. A partir de ahí, sólo podrá subir proyectos al recinto el Gobierno de Cornejo.

La agenda legislativa antes del 2027 incluye aprobar el proyecto San Romeleo: 3 millones de dólares de inversión.

La agenda igual está muy cargada y será convocante a mirar hacia la Legislatura (siempre es bueno hacerlo, aunque sea pocas veces al año): se vienen discusiones por la Ley de Hidrocarburos; por el proyecto San Romeleo; por el laboratorio balístico que impulsa la ministra Rus, y las tres iniciativas que acaba de presentar el titular de Salud, Rodolfo Montero.

Eso, sin mencionar el Presupuesto en sí mismo, que ya tuvo la presentación de Fayad y otros dos referentes, para defender la pauta de gastos.

¿Y el proyecto para limitar los tiempos de la Corte y la Justicia? Hizo muchas olas cuando apareció, pero después no se tuvieron más registros de su recorrido. Las voces optimistas que tiene Cambia Mendoza dicen que va a avanzar y que ya cosechó el visto bueno en distintas áreas. El proyecto definitivo -que tenía que ver con la bochornosa demora en la causa de Alan Vilouta- verá la luz antes de fin de mes.