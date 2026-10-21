Independiente Rivadavia: Luciano Gómez fue operado con éxito

El otro futbolista que salió lesionado en la igualdad ante el Matador fue Luis Díaz. El colombiano, que estuvo apenas un puñado de minutos en cancha, fue reemplazado debido a una luxación en el hombro izquierdo con reducción en campo. El tiempo de recuperación estimado es de 2 semanas.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Luego del empate ante Tigre en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia afrontará un partido clave para sus aspiraciones de rotrnar a la cima de la tabla de posiciones de la Anual. El martes 27/10, a las 19, visitará a Argentinos en La Paternal.

En las últimas horas, desde la Liga Profesional dieron a conocer el equipo arbitral que manejará los hilos del encuentro:

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Luego de su visita a La Paternal, a Independiente Rivadavia le quedarán dos partidos por delante para la finalización de la fase regular del Torneo Clausura. Será local de Banfield (lunes 2/11 a las 21.15) y visitará a Gimnasia en el clásico mendocino, con día y horario a confirmar.