Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Independiente Rivadavia: Luciano Gómez fue operado con éxito

Tras sufrir la ruptura de ligamento cruzado Luciano Gómez, defensor de Independiente Rivadavia, fue operado con éxito

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Luciano Gómez fue operado con éxito.

Luciano Gómez fue operado con éxito.

Luciano Gómez sufrió un esguince en la rodilla izquierda con ruptura de ligamento cruzado anterior en el empate 2-2 de Independiente Rivadavia ante Tigre en el Bautista Gargantini. Durante la jornada de este miércoles el defensor pasó con éxito por el quirófano y comenzó con su recuperación.

La institución publicó, a través de sus canales oficiales de comunicación, el parte médico: "El defensor fue intervenido quirúrgicamente en la jornada de hoy y sigue con el proceso de recuperación de su lesión".

"La cirugía del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda fue realizada exitosamente por el cuerpo médico del club. El tiempo estimado de recuperación será entre 8 y 9 meses", sentenció la Lepra.

El otro futbolista que salió lesionado en la igualdad ante el Matador fue Luis Díaz. El colombiano, que estuvo apenas un puñado de minutos en cancha, fue reemplazado debido a una luxación en el hombro izquierdo con reducción en campo. El tiempo de recuperación estimado es de 2 semanas.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

Luego del empate ante Tigre en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia afrontará un partido clave para sus aspiraciones de rotrnar a la cima de la tabla de posiciones de la Anual. El martes 27/10, a las 19, visitará a Argentinos en La Paternal.

En las últimas horas, desde la Liga Profesional dieron a conocer el equipo arbitral que manejará los hilos del encuentro:

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez

Luego de su visita a La Paternal, a Independiente Rivadavia le quedarán dos partidos por delante para la finalización de la fase regular del Torneo Clausura. Será local de Banfield (lunes 2/11 a las 21.15) y visitará a Gimnasia en el clásico mendocino, con día y horario a confirmar.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas