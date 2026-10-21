Diego Mondino, contundente sobre la recta final de Gimnasia y Esgrima: "Hoy el objetivo es entrar a los playoffs"

Para Mondino, la clave es revisar los errores y reforzar fortalezas en una recta final (la fase regular) del Torneo Clausura en que todos los equipos tienen sus objetivos y cada punto vale muchísimo. "Vamos a tener que mejorar de cara a lo que queda, tratar de de hacer un esfuerzo más todos para poder conseguir la clasificación a los playoffs".

En la Tabla Anual, Gimnasia y Esgrima está a 9 unidades del último clasificado -hasta el momento- a Copa Sudamericana, su homónimo de La Plata. Por eso, para Diego Mondino la concentración tiene que estar en meterse en los playoffs ya que el boleto a las copas internacionales tiene un panorama un poco más complicado a tres fechas del final. "Es muy complicado, sobre todo por los rivales que están arriba nuestro, que también se están jugando sus cosas y otros equipos también necesitan sumar para para meterse en los playoffs. Entonces se hace un poco complicado. Creo que hoy el objetivo primero que tenemos es tratar de revertir esto, de ganar este partido que viene y de entrar a los playoffs".

La evolución de Gimnasia y Esgrima en la temporada 2026 para Diego Mondino

El capitán además, hizo una comparación entre el primer y segundo semestre de Gimnasia y Esgrima en la que el equipo no solo evolucionó en el juego sino que logró mantener la categoría a siete fechas del final. "Empezamos a entender un poco la idea de de Darío (Franco) y, como grupo, nos fuimos afianzando. Creo que el primer semestre, iba en la cuarta o quinta fecha, y seguían llegando jugadores y bueno, nos costó porque encima se jugaba muy seguido. Pero después de una pretemporada larga, creo que el equipo se fue conociendo, fue entendiendo la idea y eso nos llevó a tener un mejor semestre".

Gimnasia y Esgrima se medirá ante Platense por la fecha 14 del Clausura, este viernes desde las 18.30 en el Víctor Antonio Legrotaglie.