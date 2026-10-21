De Mendoza a África para cumplir el sueño olímpico: tres promesas locales rumbo a los Juegos de Dakar 2026

Rumbo a África: "Es la primera olimpiada que se hace en África... Es algo único y muy lindo poder representar a la provincia y al país".

El trabajo en equipo con el caballo: "Equitación es un deporte que se forma por un binomio... Yo creo que es 50 y 50, porque vos podés ser la mejor montando pero no tener un caballo tan bueno, o tener un caballo muy bueno y vos no ser tan buena".

Su preparación mental y deportiva: "En el año no era mi objetivo porque no lo tenía ni visto... pero después de ganar la selectiva fue practicar mucho en Mendoza, en Buenos Aires y competir en todos lados, más que nada por el tema mental".

Agustín Hoffmann (Windsurf)

El joven timonel del Club Mendoza de Regatas llega consagrado como campeón nacional y subcampeón sudamericano en windsurf. Además de ser el único representante masculino argentino en su disciplina para los Juegos Olímpicos juveniles, competirá del 8 al 12 de noviembre en Saly Beach West antes de viajar al Mundial en Portugal.

La emoción de vestir los colores celeste y blanco: "Fue muy shoqueante abrir la valija el otro día y ver la ropa... Realmente estoy viviendo un sueño".

El orgullo de representar a la Argentina: "Me llena de orgullo por todos los años que trabajé para tener el escudito en el pecho y representar a mi país. Es un montón".

Sus inicios: "Desde muy chiquitito fui socio de Regatas y ahí hay una escuela de vela. Pasé un día cuando tenía 7 u 8 años, vi un par de barquitos y dije: 'Uf, qué divertido'".

Las expectativas en Senegal: "Voy con la expectativa de pasarla bien, aprovechar al máximo la experiencia de estar en una villa olímpica y, en el agua, darlo todo para no arrepentirme de nada cuando vuelva".

Argentina en Dakar 2026

Gonzalo Cairo (Rugby Seven)

El talentoso back de 17 años juega en Marista e integrará el plantel de Los Pumitas 7s que disputará el torneo olímpico los días 1, 2 y 3 de noviembre en el complejo Iba Mar Diop, en las afueras de Dakar.

La modalidad de Seven: "Me encanta, estoy muy contento. Se me hace muy divertido jugar en esta modalidad".

El objetivo del equipo: "Obviamente vamos a buscar el oro, tenemos muchas ganas de jugar... Vamos a divertirnos sobre todo y a pasarla bien, pero sí, tenemos ganas de ir a ganar".

El orgullo de representar a Mendoza: "Es algo muy especial. Me he hecho un montón de amigos en todas las concentraciones a las que he ido, así que estoy muy contento por eso".

A quién le dedica este presente: "Se lo dedico a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a toda la familia y mis amigos".