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El día más esperado

Carlos Tevez anunció cuándo y dónde se realizará su despedida

Todo está listo para la despedida de Carlos Tevez con lugar y fecha confirmada; solo falta definir qué jugadores dieron el "ok" para asistir a la gran cita

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Carlos Tevez se despedirá frente a los hinchas de Boca y del mundo.

Carlos Tevez se despedirá frente a los hinchas de Boca y del mundo.

Tras anunciar su retiro en 2022 - decisión impulsada por el doloroso fallecimiento de su padre, Segundo Raimundo -, Carlos Tevez prepara su gran fiesta homenaje. El evento ya está en marcha y proyecta reunir a destacadas figuras del deporte, con invitados de relieve tanto del plano local como internacional.

Si bien la convocatoria es ambiciosa y todavía restan presencias por definir, la celebración ya cuenta con sus primeras certezas: el Apache se encargó de ratificar la fecha y el escenario para su última función.

"De alcanzapelota a leyenda", reza el cartel de la despedida de Carlos Tevez.

"De alcanzapelota a leyenda", reza el cartel de la despedida de Carlos Tevez.

Cuándo y dónde se realizará la despedida de Carlos Tevez

Habían varios motivos que atrasaban la confirmación de la esperada fecha: Boca está en plena competencia en tres frentes, por lo que la competencia se puede extender hasta mediados de diciembre, por lo que la agenda en La Bombonera está ajustada; además, Carlitos no quiere que su fiesta se vea empeñada por cuestiones políticas.

Ante ese panorama, es que el ídolo Xeneize definió la fecha y el lugar a través de sus redes sociales: "Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".

La publicación informa que La Bombonera será el lugar elegido ya que Juan Román Riquelme decidió cederla tras el pedido del ex jugador de Boca, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, entre otros.

El mensaje finaliza con la leyenda: "Todos somos parte de esta historia", además de utilizar el hang tag "Adiós Apache".

Fecha confirmada para la despedida de Carlos Tevez.

Fecha confirmada para la despedida de Carlos Tevez.

Quiénes jugarán en la despedida de Carlos Tevez

El objetivo de Carlitos es armar un once con sus amigos de Boca (y del barrio) que disputará un partido contra un "Resto del Mundo", nutrido por las grandes figuras con las que compartió plantel en Europa.

Por eso se han generado grandes expectativas por la posibilidad de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartan equipo, una situación que - hasta el momento - no se ha dado.

En cuanto al combinado Xeneize, será dirigido por Carlos Bianchi y contará con muchos futbolistas que formaron parte de aquel histórico plantel que superó al Milan por penales en la Copa Intercontinental.

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