Carlos Tevez anunció cuándo y dónde se realizará su despedida

Ante ese panorama, es que el ídolo Xeneize definió la fecha y el lugar a través de sus redes sociales: "Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".

La publicación informa que La Bombonera será el lugar elegido ya que Juan Román Riquelme decidió cederla tras el pedido del ex jugador de Boca, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, entre otros.

El mensaje finaliza con la leyenda: "Todos somos parte de esta historia", además de utilizar el hang tag "Adiós Apache".

Fecha confirmada para la despedida de Carlos Tevez.

Quiénes jugarán en la despedida de Carlos Tevez

El objetivo de Carlitos es armar un once con sus amigos de Boca (y del barrio) que disputará un partido contra un "Resto del Mundo", nutrido por las grandes figuras con las que compartió plantel en Europa.

Por eso se han generado grandes expectativas por la posibilidad de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartan equipo, una situación que - hasta el momento - no se ha dado.

En cuanto al combinado Xeneize, será dirigido por Carlos Bianchi y contará con muchos futbolistas que formaron parte de aquel histórico plantel que superó al Milan por penales en la Copa Intercontinental.