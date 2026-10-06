Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Sudamericano de seven: cuándo juegan y planteles confirmados

Este sábado 10 y domingo 11 de octubre, Carlos Paz Rugby Club será sede del Sudamericano de Seven, con Los Pumas 7s y Las Yaguaretés como protagonistas tras el oro conseguido en los Juegos Suramericanos disputados en Rosario.
Este sábado 10 y domingo 11 de octubre, Carlos Paz Rugby Club será sede del Sudamericano de Seven, con Los Pumas 7s y Las Yaguaretés como protagonistas tras el oro conseguido en los Juegos Suramericanos disputados en Rosario.
Las Yaguaretés van por el cuarto título consecutivo en el continente. Son tricampeonas sudamericanas: en 2023, en Asunción, se consagraron por primera vez en su historia al vencer 20-12 a Brasil. Revalidaron el título en Lima en 2024 (19-10 a Brasil) y en 2025 (21-5 a Colombia).
Este año, además, llegan como ganadoras de los Juegos Suramericanos, tras vencer 33-5 a Colombia en la final. Vale destacar que Nahuel García y Facundo Salas, sus entrenadores, repetirán las 12 jugadoras que lograron la medalla de oro en Rosario (ver plantel abajo).
La capitana del seleccionado, Paula Pedrozo, se refirió a un nuevo certamen continental: "Nuestros objetivos principales son seguir mejorando y salir en primer lugar. Tras los logros obtenidos, fuimos ganando mucha confianza. Es una ventaja jugar en Argentina, no solo porque acortamos horas de viaje, sino también por el público, que nos contagia".
Los Pumas 7s, máximos ganadores del certamen con 11 títulos, participarán del Sudamericano en busca de rodaje de cara al comienzo del Circuito Mundial. Dentro del plantel, habrá dos caras nuevas y dos regresos con respecto al equipo que participó en Rosario: Francisco Calello (San Cirano) y Juan Cruz Massun (San Andrés) realizarán su primera gira con el seleccionado nacional. Por el otro, regresarán Lautaro Bazán Vélez y Luciano González tras su participación en el Ultimate Sevens.
Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7s, se mostró entusiasmado: “Estamos muy contentos. Tener competencia en esta etapa es muy importante para seguir agarrando ritmo y llegar con buen rodaje al Circuito Mundial”. Además, se refirió a volver a competir en Argentina: “Estamos muy felices de poder jugar en casa, con nuestra gente. Siempre es muy lindo jugar de local”.
Mujeres
Habrá una plaza disponible en SVNS 3 al que Argentina y Brasil ya están clasificados.
Una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027, para el que Argentina, Brasil y Colombia ya tienen su lugar asegurado
Varones
Habrá una plaza en disputa para el World Rugby Sevens Challenger (SVNS 3) por la que no compiten ni Argentina ni Uruguay, ya clasificados a las distintas etapas del Circuito Mundial.
Una plaza para los Juegos Panamericanos 2027 de Lima para los que ya están clasificados Perú, Argentina y Chile.
Los 8 mejores jugarán en julio de 2027 la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028