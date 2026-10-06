Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Sudamericano de seven: cuándo juegan y planteles confirmados

La capitana del seleccionado, Paula Pedrozo, se refirió a un nuevo certamen continental: "Nuestros objetivos principales son seguir mejorando y salir en primer lugar. Tras los logros obtenidos, fuimos ganando mucha confianza. Es una ventaja jugar en Argentina, no solo porque acortamos horas de viaje, sino también por el público, que nos contagia".

El plantel de Las Yaguaretés para el Sudamericano

Borda, Brisa

Delgado, Candela

Escalante, Cristal

González, Sofía

González, Yamila

Iacaruso, Francesca

Pedrozo, Paula

Reding, Antonella

Rodich, Talía

Romero, Abril

Taladrid, María

Velay, Mariel

Los Pumas 7s van por otro título

Los Pumas 7s, máximos ganadores del certamen con 11 títulos, participarán del Sudamericano en busca de rodaje de cara al comienzo del Circuito Mundial. Dentro del plantel, habrá dos caras nuevas y dos regresos con respecto al equipo que participó en Rosario: Francisco Calello (San Cirano) y Juan Cruz Massun (San Andrés) realizarán su primera gira con el seleccionado nacional. Por el otro, regresarán Lautaro Bazán Vélez y Luciano González tras su participación en el Ultimate Sevens.

Toto Mare es el capitán de Los Pumas 7s.

Santiago Mare, capitán de Los Pumas 7s, se mostró entusiasmado: “Estamos muy contentos. Tener competencia en esta etapa es muy importante para seguir agarrando ritmo y llegar con buen rodaje al Circuito Mundial”. Además, se refirió a volver a competir en Argentina: “Estamos muy felices de poder jugar en casa, con nuestra gente. Siempre es muy lindo jugar de local”.

El plantel de Los Pumas 7s para el Sudamericano

Arrieta, Martiniano

Batac, Juan Patricio

Bazán Vélez, Lautaro

Calello, Francisco

De Haro, Pedro

Dubuc, Sebastián

González, Luciano

Mare, Santiago

Massun, Juan Cruz

Pérez Pardo, Gregorio

Vera Feld, Santiago

Zangara, Santino

Sudamericano de Seven - Carlos Paz 2026

Mujeres

Grupo A : Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, República Dominicana

: Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, República Dominicana Grupo B: Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador

Habrá una plaza disponible en SVNS 3 al que Argentina y Brasil ya están clasificados.

Una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027, para el que Argentina, Brasil y Colombia ya tienen su lugar asegurado

Varones

Grupo A : Argentina, Colombia, Paraguay

: Argentina, Colombia, Paraguay Grupo B : Chile, Uruguay, Brasil

: Chile, Uruguay, Brasil Grupo C : Perú, Guatemala, Ecuador

: Perú, Guatemala, Ecuador Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Honduras

Habrá una plaza en disputa para el World Rugby Sevens Challenger (SVNS 3) por la que no compiten ni Argentina ni Uruguay, ya clasificados a las distintas etapas del Circuito Mundial.

Una plaza para los Juegos Panamericanos 2027 de Lima para los que ya están clasificados Perú, Argentina y Chile.

Los 8 mejores jugarán en julio de 2027 la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028