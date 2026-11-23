Los cambios que tiene en mente Ponzio para el duelo que afrontará River ante Instituto

River culminó el partido ante Lanús con dos lesionados, el defensor Marcos Acuña y el delantero Lucas Beltrán. Ambos jugadores serán evaluados durante el transcurso de la semana y Leonardo Ponzio esperará a último momento para saber si contará con ellos.

Gonzalo Montiel regresaría en el lateral de River.

El Millo se entrenó este lunes y el miércoles retomará las prácticas, por lo que Ponzio estará siguiendo de cerca a Acuña, con una molestia muscular en su aductor izquierdo, y Beltrán, con una entorsis en su tobillo derecho. Sin embargo, sus remplazantes en el partido ante el Granate, Francisco Ortega y Sebastián Driussi jugaron bien.

Además está confirmado el regreso del lateral Gonzalo Montiel por Giovanni González. Tras la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA de reducirle la sanción de tres a dos fechas, Cachete ya está habilitado para volver tras la expulsión que sufrió en el Superclásico ante Boca.