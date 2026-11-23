Bono podría cumplir su sueño de jugar en River.

Representantes de River viajaron a Arabia Saudita

Con el objetivo de tomar la delantera, emisarios del Millonario viajaron hacia Arabia Saudita para comunicarle a Yassine Bounou que encabeza la lista de prioridades para reforzar el plantel el año próximo, en una negociación que comenzaría formalmente en enero.

A los 35 años, el arquero marroquí defiende los colores del Al-Hilal - donde posee contrato vigente hasta julio de 2028 -, aunque su confesa simpatía por el Millonario asoma como un factor determinante para destrabar su llegada e incluso permitir que compita por el puesto con Beltrán durante el primer semestre de 2027.

Bono, en diálogo con TyC Sports en 2023, luego del Mundial donde se hizo muy popular, explicó sus deseos de vestir los colores de River: "Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría".

Santiago Beltrán está entre la renovación en River y su traspaso a Europa.

Santiago Beltrán con la duda de jugar en Europa o continuar en River

La urgencia de la cúpula directiva responde al meteórico ascenso que experimentó el actual titular del arco riverplatense, cuyo rendimiento sostenido durante todo el año le valió la convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial, instancia en la que logró debutar en el triunfo frente a Honduras.

Esa proyección internacional llamó la atención de dos clubes importantes de Europa que consideran su perfil como una oportunidad poco frecuente en el mercado: Aston Villa y Atlético de Madrid, entidad que evalúa alternativas ante una eventual partida de Jan Oblak hacia el fútbol árabe.

Si bien en Núñez asumieron que los pretendientes europeos podrían presentar propuestas en enero - a pesar de que el mercado fuerte de aquel continente se desarrolla a mitad de año - y no pondrán trabas si arriba una oferta convincente, la dirigencia busca blindarse antes de negociar.

Por esa razón, el club avanza en las tratativas para extender el vínculo de Beltrán hasta diciembre de 2030 - el acuerdo actual caduca en 2027 - con una mejora salarial y un incremento sustancial en su cláusula de rescisión, medida con la cual pretenden asegurar mayor poder de negociación y establecer un piso mínimo de 15 millones de dólares para sentarse a dialogar.