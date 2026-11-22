Diego Simeone logró una victoria histórica.

Los 345 triunfos de Simeone ante Luis Aragonés, los goles del 3-0 y la tabla de LaLiga

Con la victoria obtenida este domingo, el Cholo alcanzó los 345 triunfos en la Primera División de España y quebró el récord que ostentaba Luis Aragonés, quien había acumulado 344 éxitos en la categoría.

Los números globales del técnico argentino dimensionan la magnitud de su ciclo: sobre un total de 567 encuentros dirigidos en el certamen doméstico, suma 345 victorias, 123 empates y apenas 99 derrotas.

DIEGO PABLO SIMEONE Técnico con más victorias en la historia de LaLiga. https://t.co/C5mGPpqI1f — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

En esta jornada histórica, el Colchonero construyó el 3-0 definitivo gracias a las anotaciones de Alejandro Baena, Johnny Cardoso y Alejandro Grimaldo, este último mediante un tiro penal ejecutado sobre el cierre del compromiso.

Diego Simeone está en el Atlético Madrid desde 2011.

El Atlético Madrid del Cholo Simeone está en el tercer puesto

El encuentro por la fecha 13 contó además con una marcada presencia de futbolistas argentinos en ambos conjuntos. En el cuadro vencedor, Julián Álvarez y Giuliano Simeone integraron la formación titular, mientras que en Getafe el defensor Zaid Romero completó los 90 minutos en cancha.

La nota negativa para el cuerpo técnico rojiblanco volvió a pasar por la ausencia de Cristian Cuti Romero, quien continúa marginado por inconvenientes físicos y sumó su sexto partido consecutivo fuera de las convocatorias.

Gracias a los tres puntos cosechados como local, Atlético de Madrid trepó hasta la tercera posición de la clasificación con 31 unidades y no pierde pisada en la lucha por el título. La cima de LaLiga permanece en poder de Barcelona, que más temprano superó por 3-2 a Villarreal, escoltado de cerca por Real Madrid tras la victoria por 2-1 que el conjunto merengue consiguió el sábado frente a Celta de Vigo.