Arruabarrena consiguió su cuarto título como DT xeneize, ya que fue campeón del torneo de primera división 2015, de la Copa Argentinaa 2015 y de la tabla anual 2026.

El Vasco Arruabarrena escribió en su cuenta de Instagram: "Un sueño cumplido".

"Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón. Seguimos, con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre", añadió al respecto.

"El club, el hincha y los jugadores lo necesitaban. Después de 18 años, es una base importante para lo que se viene, con mucho mérito de los jugadores", dijo el DT de Boca al referirse a la sequía que cortó la entidad de la Ribera en el ámbito internacional.

"Entendimos de entrada que había jugadores inteligentes, líderes positivos; obviamente, a fin de año, algunos jugadores querrán más minutos o se querrán ir", dijo. También resaltó que este año quedarán los jugadores que armen la “base” para el año próximo.

"Estoy contento por todo, en los últimos minutos me quebré, pero después me repuse", afirmó.

Independiente Rivadavia es el próximo rival de Boca en el Clausura.

Luego dijo: "En el partido fuimos claramente protagonistas, salvo en los últimos 10 o 15 minutos, en los que fuimos más pasivos. Lo hicimos bien y dijimos presente en un partido internacional y en una final".

Reiteró las ganas de seguir conquistando títulos con su equipo: “Esperemos seguir consiguiendo más cosas y ser un grupo bien ganador”.

"Queríamos sacarle la pelota, no tenerla por tener, sino hacer daño. Fue un muy buen partido; los cambios entraron bien, tuvimos nuestras chances. Pudo ser un resultado más holgado. Enfrente teníamos a un entrenador que sabe lo que quiere, que por algo es uno de los mejores entrenadores que hay en Sudamérica", cerró.