River llega a los playoffs en un mal momento tras sufrir las las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del DT Eduardo Coudet.

Luego llegó Leonardo Ponzio como DT interino y hubo una serie de resultados positivos que le permitieron al Millonario terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.

Mientra que Lanús tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo lograr una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

Las probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Hora: 19:00.

TV: TNT Sports.