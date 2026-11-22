River necesita ganar para mejorar su presente. El Millonario recibe este domingo desde las 19 con Lanús, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol
River juega este domingo con Lanús, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol
River necesita ganar para mejorar su presente. El Millonario recibe este domingo desde las 19 con Lanús, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol
El partido entre River y Lanús se podrá ver a través de TNT Sports y contará con la transmisión de Radio Nihuil. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.
El ganador de esta serie conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.
River llega a los playoffs en un mal momento tras sufrir las las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del DT Eduardo Coudet.
Luego llegó Leonardo Ponzio como DT interino y hubo una serie de resultados positivos que le permitieron al Millonario terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.
Mientra que Lanús tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo lograr una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.
Las probables formaciones:
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
Hora: 19:00.
TV: TNT Sports.