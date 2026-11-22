Álvaro Montero y Sebastián Villa, los colombianos que están en Boca.

La frase de Sebastián Villa sobre Juan Román Riquelme

En diálogo con Radio La Red luego de la coronación en territorio colombiano, el extremo fue consultado por el papel de Juan Román Riquelme y no escatimó en muestras de afecto hacia el titular boquense.

"Estaba hablando con él. Es mi papá, es mi papá. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él y gracias a Dios que le pudimos dar un título internacional a Boca Juniors después de 18 años", expresó el futbolista al destacar la importancia de haber cortado la extensa sequía internacional de la entidad.

Las palabras del delantero reflejan el sostenido apoyo institucional que recibió por parte del ídolo y actual mandatario del Xeneize. A pesar de las críticas que rodearon su trayectoria, Riquelme lo respaldó tanto durante su primera etapa en la institución como tras concretarse su regreso al club de la Ribera, una confianza que el colombiano buscó retribuir dentro de la cancha en los momentos más exigentes de la temporada.

Sebastián Villa fue uno de los puntos altos del Xeneize en la final.

Sebastián Villa fue el autor de una gran jugada que culminó en gol

El gran presente individual del atacante resultó fundamental para sostener el destacado momento colectivo que atraviesa Boca Juniors.

En la definición de la Copa Sudamericana, Villa aportó la asistencia para que Miguel Merentiel sellara el 2-0 definitivo del conjunto azul y oro, actuación que se sumó a la sobresaliente labor que había firmado previamente en las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield, encuentro en el que convirtió un gol y entregó otra asistencia.