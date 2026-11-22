Pablo De Muner, el entrenador que lo llevó a Godoy Cruz a Primera.

De Muner había anticipado su deseo de dirigir en Primera División, donde su único antecedente fue en Defensa y Justicia entre mediados de 2024 y 2025, período en el que además disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La intención de la dirigencia es mantener el cuerpo técnico y toda la estructura que logró el ascenso a la Liga Profesional.

Godoy Cruz tras los festejos por el ascenso, fue licenciado hasta el 14 de diciembre. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Lo que viene para Godoy Cruz

El propio Mansur, junto a Daniel Oldrá, ya empezaron a diagramar la preparación para volver a jugar en la máxima categoría, además de definir los jugadores que seguirán, qué va a pasar con los que retornan de sus préstamos y los posibles refuerzos que se necesitan para competir la Liga Profesional tras un año en la Primera Nacional.

Agustín Auzmendi es uno de los jugadores que tiene que volver a Godoy Cruz. El delantero está jugando en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los 15 jugadores que tiene que volver