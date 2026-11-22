Godoy Cruz celebró a lo grande el título de campeón de la Primera Nacional y el retorno a Primera División y a una semana de haber ganado la final ante Tristán Suárez que derivó en el ascenso ya empezó a planificar lo que viene.
A 7 días de la consagración en Primera Nacional ante Tristán Suárez y el retorno a Primera, Godoy Cruz planifica su futuro
Godoy Cruz celebró a lo grande el título de campeón de la Primera Nacional y el retorno a Primera División y a una semana de haber ganado la final ante Tristán Suárez que derivó en el ascenso ya empezó a planificar lo que viene.
El Tomba no volverá a tener acción oficial en lo que resta de este 2026, por eso el plantel fue licenciado y regresará el próximo 14 de diciembre a los entrenamientos.
La prioridad es la continuidad del entrenador Pablo De Muner y el presidente José Mansur fue claro: "Nosotros estamos muy agradecidos con Pablo y todo su cuerpo técnico. Nuestra idea es que siga y darle continuidad al proceso. De parte nuestra queremos que se quede".
De Muner había anticipado su deseo de dirigir en Primera División, donde su único antecedente fue en Defensa y Justicia entre mediados de 2024 y 2025, período en el que además disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
La intención de la dirigencia es mantener el cuerpo técnico y toda la estructura que logró el ascenso a la Liga Profesional.
El propio Mansur, junto a Daniel Oldrá, ya empezaron a diagramar la preparación para volver a jugar en la máxima categoría, además de definir los jugadores que seguirán, qué va a pasar con los que retornan de sus préstamos y los posibles refuerzos que se necesitan para competir la Liga Profesional tras un año en la Primera Nacional.