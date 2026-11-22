Carlos Alcaraz se coronó campeón de las ATP Finals 2026 al derrotar a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (7) en la final disputada en Turín e inscribió su nombre en un grupo selecto del tenis español y mundial.
Carlos Alcaraz se coronó campeón de las ATP Finals 2026 al derrotar a Alexander Zverev en la definición disputada en Turín
Carlos Alcaraz se coronó campeón de las ATP Finals 2026 al derrotar a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (7) en la final disputada en Turín e inscribió su nombre en un grupo selecto del tenis español y mundial.
El murciano de 23 años logró su primer título en el torneo que reúne a los mejores del año (también conocido como el Masters), en un partido que duró poco más de dos horas y en el que salvó tres set points consecutivos en el tie-break para ser el primero en romper el servicio de Zverev en todo el torneo.
Con este triunfo, Alcaraz alzó el único trofeo que Rafael Nadal no pudo ganar y se convirtió en el tercer español en ganar las ATP Finals después de Manuel Orantes en 1976 y Àlex Corretja en 1998.
Como si esto fuera poco Carlitos ya es el cuarto tenista de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams y el Masters algo que sólo habían logrado Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic, siendo además el más joven en lograrlo con 23 años.
El español terminó invicto (5-0) en Turín, en una temporada marcada por una lesión de muñeca que le dejó fuera varios meses, pero que cerró con gran nivel (incluido el Masters 1000 de París) y lo coronó venciendo a Zverev, número 1 del mundo y bicampeón del evento (2018 y 2021), quien no pudo sumar su tercer título.
El campeón invicto de las ATP Finals ganó un total de 5.171.000 dólares.
Antes de este torneo sus ganancias en el año eran de 7.318.342 dólares y sus ganancias en premios en su carrera eran de 69.137.608 dólares.