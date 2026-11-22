Como si esto fuera poco Carlitos ya es el cuarto tenista de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams y el Masters algo que sólo habían logrado Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic, siendo además el más joven en lograrlo con 23 años.

El español terminó invicto (5-0) en Turín, en una temporada marcada por una lesión de muñeca que le dejó fuera varios meses, pero que cerró con gran nivel (incluido el Masters 1000 de París) y lo coronó venciendo a Zverev, número 1 del mundo y bicampeón del evento (2018 y 2021), quien no pudo sumar su tercer título.

Los 30 títulos de Alcaraz

7 Grand Slams

1 ATP Finals

9 Masters 1000

11 ATP 500

2 ATP 250

Cuánto ganó Carlos Alcaraz por ser el campeón de las ATP Finals

El campeón invicto de las ATP Finals ganó un total de 5.171.000 dólares.

Participación: 338.000

Victoria en la fase de grupos (por partido): 405.000

Victoria en semifinales: 1.206.000

Victoria en la final: 2.412.000

Antes de este torneo sus ganancias en el año eran de 7.318.342 dólares y sus ganancias en premios en su carrera eran de 69.137.608 dólares.