La Selección argentina Sub 17 que dirige Diego Placente le ganó a Mozambique por 2 a 1 este domingo y se recuperó de la caída en el debut ante Australia en el Mundial. El torneo ecuménico se juega por segundo año consecutivo en Qatar.
La Selección argentina Sub 17 que oriemta Diego Placente venció a Mozambique por 2 a 1 este domingo y se recuperó de la derrota en el debut en el Mundial
La Selección argentina Sub 17 que dirige Diego Placente le ganó a Mozambique por 2 a 1 este domingo y se recuperó de la caída en el debut ante Australia en el Mundial. El torneo ecuménico se juega por segundo año consecutivo en Qatar.
Matheo Machuca y Simón Escobar marcaron para el equipo nacional a los 5 y 32 minutos del primer tiempo, respectivamente, en el Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. Mientras que Alírio Júnior descontó para el conjunto africano a los 46 minutos de la primera etapa.
El equipo albiceleste se acomodó en el grupo C e igualó en puntos a su rival de turno, al que todavía le queda medirse con el líder Australia.
Los australianos mandan con 4 unidades, lo siguen los Albicelestes con 3 unidades, Mozambique tiene las mismas unidades que el elenco nacional, pero peor diferencia de gol (-3 contra -1 de Argentina) y cierran las posiciones los daneses con 1.
Argentina quedó bien posicionado para clasificarse a los 16avos de final, ya que pasan a la siguiente fase los dos mejores de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.
A los 5 minutos comenzó a marcar diferencias de la mano de lo que fue el tempranero gol de Matheo Machuca. Luego Simón Escobar a los 32 minutos, aumentó la diferencia.
Los jugadores argentinos sintieron el cansancio, por ello fue Alírio Júnior quien encontró el descuento, prácticamente en la última jugada del primer tiempo.
Podría haberlo empatado el equipo africano, pero le anularon un gol a instancias del VAR, por una posición fuera de juego a los 25 minutos del complemento.
La Albiceleste cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el miércoles 25 también a las 12.30 hora de Argentina.