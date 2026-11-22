Los australianos mandan con 4 unidades, lo siguen los Albicelestes con 3 unidades, Mozambique tiene las mismas unidades que el elenco nacional, pero peor diferencia de gol (-3 contra -1 de Argentina) y cierran las posiciones los daneses con 1.

Argentina quedó bien posicionado para clasificarse a los 16avos de final, ya que pasan a la siguiente fase los dos mejores de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.

A los 5 minutos comenzó a marcar diferencias de la mano de lo que fue el tempranero gol de Matheo Machuca. Luego Simón Escobar a los 32 minutos, aumentó la diferencia.

Los jugadores argentinos sintieron el cansancio, por ello fue Alírio Júnior quien encontró el descuento, prácticamente en la última jugada del primer tiempo.

Podría haberlo empatado el equipo africano, pero le anularon un gol a instancias del VAR, por una posición fuera de juego a los 25 minutos del complemento.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial Sub 17

La Albiceleste cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el miércoles 25 también a las 12.30 hora de Argentina.