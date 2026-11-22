Domínguez habló de un plan para controlar al volante xeneize Leandro Paredes al decir: "Planificamos el partido sabiendo que su participación es fundamental para el equipo contrario. Entre Bernard y Fred intentamos marcarlo".

La dura autocrítica de Eduardo Domínguez tras la caída del Mineiro ante Boca

Además, el entrenador admitió: "Nos costó mucho tener la pelota, nos costó mucho atacar, que fueron pocas veces. Entramos en desesperación".

"Cuando entramos en el segundo tiempo con cambios a la primera jugada te hacen el segundo gol y se hace mucho más cuesta arriba. Uno pensaba que podía cambiar y te dan una bofetada y decís ¿qué pasó?’".

"Sabíamos cómo iba a atacar el rival, los ataques rápidos… Son buenos jugadores los que tiene el rival. Nosotros también los tenemos, pero no lo pudimos plasmar", añadió.

Ante la magnitud de la caída, el técnico también recordó su caída por penales en 2015 con Huracán ante Independiente Santa Fe en Bogotá, en la misma competición.

Atlético Mineiro sumó su tercera derrota consecutiva en una final internacional, tras perder la Libertadores 2024 ante Botafogo y la Sudamericana 2025 ante Lanús.

Luego les mandó un mensaje a los seguidores del Mineiro y pidió que el equipo se recupere pronto para las tres fechas finales del Brasileirao. "Les pedimos disculpas a nuestros hinchas. Tenemos que dar la cara", cerró.