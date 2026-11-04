Tomás Etcheverry logró una de sus mejores victorias y pasó a octavos de final del Masters 1000 de París

Tras una mala racha de 6 derrotas consecutivas, Etcheverry ya tiene dos victorias seguidas en la capital francesa, la del martes ante Rublev y la de este miércoles nada menos que ante el australiano Alex de Minaur (8), uno de los jugadores más regulares del circuito.

Dos buenas victorias lleva Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París.

La victoria del nacido en La Plata fue por 7-6 (2) y 6-3 un resultado que le permite avanzar de ronda para enfrentar este jueves en octavos al australiano Rinky Hijikata quien dio la nota de la jornada al ganarle por 2-6, 6-3 y 6-3 nada menos que Novak Djokovic, favorito número 10 del torneo.