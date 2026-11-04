Tomás Etcheverry logró una de sus mejores victorias y pasó a octavos de final del Masters 1000 de París

Tomás Etcheverry tuvo una de sus mejores victorias y confirmó un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada.
Tomás Etcheverry tuvo una de sus mejores victorias y confirmó un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de París
Tomás Etcheverry tuvo una de sus mejores victorias y confirmó un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada.
Tras una mala racha de 6 derrotas consecutivas, Etcheverry ya tiene dos victorias seguidas en la capital francesa, la del martes ante Rublev y la de este miércoles nada menos que ante el australiano Alex de Minaur (8), uno de los jugadores más regulares del circuito.
La victoria del nacido en La Plata fue por 7-6 (2) y 6-3 un resultado que le permite avanzar de ronda para enfrentar este jueves en octavos al australiano Rinky Hijikata quien dio la nota de la jornada al ganarle por 2-6, 6-3 y 6-3 nada menos que Novak Djokovic, favorito número 10 del torneo.
El otro argentino con vida en el Masters 1000 de París es Thiago Tirante quien protagonizó una curiosa situación que lo favoreció increíblemente. Esto se debe a que había caído frente al italiano Mattia Bellucci en la última ronda de la clasificación.
Cuando ya tenía listas las valijas para descansar, la baja del italiano Flavio Cobolli no solo le permitió ingresar como lucky loser al cuadro principal, sino también iniciar directamente desde la segunda ronda, donde se enfrentará con el alemán Jan-Lennard Struff.
Tirante tuvo unas muy buenas actuaciones este año en los torneos de Masters 1000, en los que se destacan los octavos de final alcanzados en Roma y Canadá, además de los cuartos de final en Cincinnati.