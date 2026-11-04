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Franco Colapinto lucirá los colores de Boca en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El piloto Franco Colapinto utilizará un diseño especial con los colores de Boca Juniors en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Franco Colapinto lucirá un traje de la escudería Alpine en el GP de Brasil.

Franco Colapinto lucirá un traje de la escudería Alpine en el GP de Brasil.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para correr en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, un evento que genera gran expectativa entre los fanáticos. La escudería Alpine anunció una novedad que captó la atención de las redes sociales: un nuevo diseño de traje para el piloto y su compañero Pierre Gasly.

La indumentaria especial, con una base amarilla y detalles azules, recuerda de inmediato a los colores de Boca Juniors, club del cual Colapinto es confeso hincha. Esta elección cromática, además de generar comentarios entre los aficionados, responde a una colaboración comercial con MercadoLibre, uno de los patrocinadores principales de Alpine y cuya identidad visual incluye el amarillo.

Franco Colapinto y su esperado paso por Interlagos

El piloto oriundo de Pilar, de 23 años, también llevará detalles personales en su traje, como la bandera argentina, sus iniciales (FC) y el número 43 de su monoplaza. Este cambio estético se da en un fin de semana clave donde Colapinto buscará mejorar su desempeño tras el Gran Premio de México.

La escudería francesa decidió modificar su tradicional vestimenta rosa y azul para la cita brasileña, optando por una combinación que rápidamente generó repercusión. El color amarillo, predominante en el nuevo traje, se vincula directamente con la identidad visual de MercadoLibre, sponsor que figura prominentemente en el uniforme.

Expectativa en el Mundo Boca

La presentación de este atuendo se da poco después de la victoria de Boca ante River en el Superclásico, un contexto que alimentó aún más las referencias futboleras en las redes sociales. La cuenta oficial de Alpine publicó imágenes del nuevo traje y recibió respuestas entusiastas de la cuenta de Boca, incluyendo una cita recordada de Carlos Bianchi: “Perdón, ¿esto es Boca?”.

Este fin de semana en Interlagos será una oportunidad importante para Franco Colapinto. El piloto argentino buscará dejar atrás el resultado de México, donde a pesar de un ritmo competitivo, las sanciones posteriores le impidieron sumar unidades. “Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada”, expresó Colapinto.

La actividad en el circuito José Carlos Pace comenzará el viernes 6 de noviembre con dos sesiones de prácticas libres. El sábado se desarrollará la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 (horario de Argentina). Colapinto espera poder ofrecer un buen espectáculo a los numerosos fanáticos argentinos que se esperan en las tribunas.

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