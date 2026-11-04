Franco Colapinto lucirá los colores de Boca en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La escudería francesa decidió modificar su tradicional vestimenta rosa y azul para la cita brasileña, optando por una combinación que rápidamente generó repercusión. El color amarillo, predominante en el nuevo traje, se vincula directamente con la identidad visual de MercadoLibre, sponsor que figura prominentemente en el uniforme.

Expectativa en el Mundo Boca

La presentación de este atuendo se da poco después de la victoria de Boca ante River en el Superclásico, un contexto que alimentó aún más las referencias futboleras en las redes sociales. La cuenta oficial de Alpine publicó imágenes del nuevo traje y recibió respuestas entusiastas de la cuenta de Boca, incluyendo una cita recordada de Carlos Bianchi: “Perdón, ¿esto es Boca?”.

Este fin de semana en Interlagos será una oportunidad importante para Franco Colapinto. El piloto argentino buscará dejar atrás el resultado de México, donde a pesar de un ritmo competitivo, las sanciones posteriores le impidieron sumar unidades. “Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada”, expresó Colapinto.

La actividad en el circuito José Carlos Pace comenzará el viernes 6 de noviembre con dos sesiones de prácticas libres. El sábado se desarrollará la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 (horario de Argentina). Colapinto espera poder ofrecer un buen espectáculo a los numerosos fanáticos argentinos que se esperan en las tribunas.