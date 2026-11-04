Nico Paz brilló con otro gol en la Champions League y conmovió con su dedicatoria a Jesús de Miguel

Fue en el minuto 40. Tras culminar un contraataque letal con una definición impecable para poner el 3-0, Nico Paz no pensó en la euforia del resultado ni en su brillante actuación: su primer impulso fue correr directo hacia el banco visitante.

Allí tomó una camiseta con el rostro de Jesús de Miguel y la exhibió con solemnidad ante todas las cámaras. El delantero del CD Tenerife, de apenas 30 años, murió este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio producto de un duro choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. La noticia sacudió al fútbol español y golpeó de lleno el corazón del volante de la Selección argentina.