Boca recibió dos malas noticias en la previa de la definición del campeonato

Luego de más de diez meses sin jugar, Battaglia volvió a sumar minutos en octubre pero, al recibir un impacto en esa zona durante la práctica, el cuerpo médico determinó proteger la zona y por ello trabajará diferenciado en los próximos días.

Battaglia sufrió un golpe y trabajará diferenciado en Boca en la previa de la definición del campeonato.

Si bien Battaglia no está descartado para enfrentar a Defensa y Justicia, el volante será evaluado para determinar si formará parte de la lista de concentrados para el partido del próximo sábado a las 17.30.

El otro que también será baja en Boca pero hasta el 2027 es Matías Satas. El juvenil sufrió una lesión en los meniscos y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Su tiempo de recuperación demandará hasta el término de la temporada.