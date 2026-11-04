Boca recibió dos malas noticias en la previa de la definición del campeonato

Boca pelea en todos los frentes y este fin de semana podría consagrarse como Campeón de la Liga 2026 si logra vencer a Defensa y Justicia y quedarse con la cima de la Tabla Anual.
Boca se prepara para la definición del campeonato este próximo fin de semana con algunas dudas por lesión
Boca pelea en todos los frentes y este fin de semana podría consagrarse como Campeón de la Liga 2026 si logra vencer a Defensa y Justicia y quedarse con la cima de la Tabla Anual.
Luego de vencer a River en el Superclásico, y con la mira puesta en el Halcón de Varela, el Xeneize regresó a las prácticas y el Vasco Arruabarrena recibió una mala noticia de cara a la definición del campeonato.
En el retorno a los entrenamientos, Rodrigo Battaglia dio la nota en Boca al recibir un golpe sobre el talón en el que sufrió una lesión a principios del 2026. El mediocampista tuvo una larga inactividad durante todo el año tras ser operado de una rotura en el tendón de Aquiles en plena pretemporada.
Luego de más de diez meses sin jugar, Battaglia volvió a sumar minutos en octubre pero, al recibir un impacto en esa zona durante la práctica, el cuerpo médico determinó proteger la zona y por ello trabajará diferenciado en los próximos días.
Si bien Battaglia no está descartado para enfrentar a Defensa y Justicia, el volante será evaluado para determinar si formará parte de la lista de concentrados para el partido del próximo sábado a las 17.30.
El otro que también será baja en Boca pero hasta el 2027 es Matías Satas. El juvenil sufrió una lesión en los meniscos y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Su tiempo de recuperación demandará hasta el término de la temporada.