Los cinco errores comunes que pueden dañar las rodillas con tan solo caminar

Calzado inadecuado: el enemigo silencioso de tus pies.

A esto se suma la caminar de forma desigual. Arrastrar los pies o apoyarse en exceso sobre el antepié genera sobrecarga y canaliza tensión hacia las articulaciones. Por eso siempre se aconseja revisar el desgaste asimétrico de la suela y realizar pasos laterales con banda elástica tres veces por semana para fortalecer los abductores de cadera y estabilizar la rodilla.

El terreno inclinado y calzado son otros de los factores que dañan las rodillas al caminar. Los cuádriceps deben trabajar entre 2,5 y 3 veces más que en terreno plano para amortiguar el impacto. Para contrarrestarlo, siempre hay que acortar el paso, inclinarse levemente hacia adelante desde la cadera y recurrir a bastones de marcha, que disminuyen las fuerzas de impacto entre un 12% y un 25%.

Por último, usar un calzado inadecuado con amortiguación excesiva que desestabiliza el tobillo o modelos minimalistas sin absorción sin duda agrava las molestias.