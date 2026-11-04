Aunque caminar es una de las actividades físicas más recomendadas para el bienestar cardiovascular y articular, una mala técnica o el calzado inapropiado pueden sobrecargar peligrosamente las rodillas. Por eso caminar no es un hábito tan sencillo, ya que corregir ciertos hábitos cotidianos es indispensable para prevenir lesiones crónicas.
Los cinco errores comunes que pueden dañar las rodillas con tan solo caminar
El primer error frecuente es intentar sumar la distancia recorrida con demasiada rapidez, ya que acelerar el entrenamiento detona irritación articular y traumatismos por sobreuso. Entonces se recomienda no aumentar el kilometraje semanal más de un 10% y apoyarse en aplicaciones o dispositivos inteligentes para monitorear el volumen.
Aunque no parezca, dar pasos excesivamente largos también es riesgoso. Al intentar ganar velocidad una persona desplaza el pie muy por delante del centro de masa corporal y esto incrementa las fuerzas de impacto sobre la rodilla. De hecho muchos especialistan creen que quienes dan pasos más largos tienen mayor riesgo de agravar el dolor articular tras dos años.
A esto se suma la caminar de forma desigual. Arrastrar los pies o apoyarse en exceso sobre el antepié genera sobrecarga y canaliza tensión hacia las articulaciones. Por eso siempre se aconseja revisar el desgaste asimétrico de la suela y realizar pasos laterales con banda elástica tres veces por semana para fortalecer los abductores de cadera y estabilizar la rodilla.
El terreno inclinado y calzado son otros de los factores que dañan las rodillas al caminar. Los cuádriceps deben trabajar entre 2,5 y 3 veces más que en terreno plano para amortiguar el impacto. Para contrarrestarlo, siempre hay que acortar el paso, inclinarse levemente hacia adelante desde la cadera y recurrir a bastones de marcha, que disminuyen las fuerzas de impacto entre un 12% y un 25%.
Por último, usar un calzado inadecuado con amortiguación excesiva que desestabiliza el tobillo o modelos minimalistas sin absorción sin duda agrava las molestias.
En pocas palabras
- Caminar correctamente: evitar errores comunes previene lesiones de rodilla, como el aumento súbito de distancia.
- Técnica de zancada: pasos excesivamente largos o arrastrar los pies sobrecargan las rodillas y pueden agravar el dolor articular.
- Terreno y calzado: terrenos inclinados y calzado inadecuado (con mucha o poca amortiguación) impactan negativamente en las rodillas.