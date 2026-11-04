Se enamoró de su suegra y protagonizó un caso de infidelidad que dio la vuelta al mundo

Lo que parecía un gesto de contención terminó siendo el escenario de una traición silenciosa. Con el correr de los meses, los roces y miradas cómplices comenzaron a llamar la atención en la intimidad del hogar. La infidelidad estaba al caer.

Infidelidad: las sospechas y las risas en la cocina

Durante la etapa final del embarazo, la convivencia empezó a mostrar señales alarmantes. Jess advirtió que su pareja y su madre pasaban largas horas a solas bebiendo ron, conversando y riendo en la cocina hasta altas horas de la noche, mientras ella y el esposo de Georgina (Eric, de 56 años) descansaban en el living.

Pese a que la joven enfrentó las sospechas y les preguntó de frente si sucedía algo entre ellos, ambos negaron cualquier tipo de vínculo romántico, tratándola de exagerada y atribuyendo todo a una simple buena relación de afinidad cotidiana.

La huida en pleno parto y el peor final tras la infidelidad

La farsa cayó de manera abrupta a fines de enero de 2021, el día en que Jess ingresó al hospital para dar a luz. Pocos minutos después del nacimiento del bebé, Shelton se retiró de la sala de maternidad alegando que "estaba agotado" y prácticamente no volvió a visitarla durante los tres días que permaneció internada.

La cruda verdad salió a la luz cuando la joven recibió el alta y regresó al domicilio con su recién nacido en brazos: su madre y su novio habían empacado todas sus pertenencias personales y se habían mudado juntos a una nueva vivienda a unos 50 kilómetros de distancia.

Al ser confrontados, admitieron sin rodeos que estaban enamorados y que habían planeado el escape durante gran parte del embarazo.

“Es la máxima traición. Una espera que la abuela se enamore del bebé, no del padre”, declaró destrozada la joven en su momento a medios británicos, resumiendo una historia que, aun habiendo ocurrido años atrás, permanece grabada como uno de los casos de deslealtad más insólitos de la crónica internacional.