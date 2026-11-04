El paso del tiempo suele archivar infinidad de anécdotas, pero hay relatos de infidelidad que valen la pena desempolvar. No se trata de un episodio reciente, sino de una trama ocurrida a principios de 2021 en Inglaterra, que conmocionó a todo el mundo y que, cada vez que vuelve a la superficie, sigue provocando incredulidad absoluta.
Se enamoró de su suegra y protagonizó un caso de infidelidad que dio la vuelta al mundo
Un hombre abandonó a su pareja para fugarse con su suegra, justo cuando nacía su segundo hijo, protagonizando un caso de infidelidad que conmovió al mundo
Un hombre abandonó a su pareja para fugarse con su propia suegra en el momento exacto en que nacía su segundo hijo.
La protagonista de esta pesadilla fue Jess Aldridge, quien en aquel entonces tenía 24 años. La joven llevaba tres años en pareja y convivencia con Ryan Shelton (de 29). Ya eran padres de una nena y, al enterarse de la llegada de un nuevo bebé en camino, decidieron mudarse temporalmente a la casa de la madre de Jess, Georgina (de 44 años), para contar con ayuda familiar y abaratar costos ante la falta de espacio en su departamento.
Lo que parecía un gesto de contención terminó siendo el escenario de una traición silenciosa. Con el correr de los meses, los roces y miradas cómplices comenzaron a llamar la atención en la intimidad del hogar. La infidelidad estaba al caer.
Infidelidad: las sospechas y las risas en la cocina
Durante la etapa final del embarazo, la convivencia empezó a mostrar señales alarmantes. Jess advirtió que su pareja y su madre pasaban largas horas a solas bebiendo ron, conversando y riendo en la cocina hasta altas horas de la noche, mientras ella y el esposo de Georgina (Eric, de 56 años) descansaban en el living.
Pese a que la joven enfrentó las sospechas y les preguntó de frente si sucedía algo entre ellos, ambos negaron cualquier tipo de vínculo romántico, tratándola de exagerada y atribuyendo todo a una simple buena relación de afinidad cotidiana.
La huida en pleno parto y el peor final tras la infidelidad
La farsa cayó de manera abrupta a fines de enero de 2021, el día en que Jess ingresó al hospital para dar a luz. Pocos minutos después del nacimiento del bebé, Shelton se retiró de la sala de maternidad alegando que "estaba agotado" y prácticamente no volvió a visitarla durante los tres días que permaneció internada.
La cruda verdad salió a la luz cuando la joven recibió el alta y regresó al domicilio con su recién nacido en brazos: su madre y su novio habían empacado todas sus pertenencias personales y se habían mudado juntos a una nueva vivienda a unos 50 kilómetros de distancia.
Al ser confrontados, admitieron sin rodeos que estaban enamorados y que habían planeado el escape durante gran parte del embarazo.
“Es la máxima traición. Una espera que la abuela se enamore del bebé, no del padre”, declaró destrozada la joven en su momento a medios británicos, resumiendo una historia que, aun habiendo ocurrido años atrás, permanece grabada como uno de los casos de deslealtad más insólitos de la crónica internacional.