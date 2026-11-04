Franco Colapinto se ilusiona con una buena presentación en el GP de Brasil: "Queremos trasladar el ritmo"

Pasado el episodio en el GP de México, Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Interlagos.
Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil y aseguró que intentarán repetir la buena actuación que tuvieron los Alpine en Ciudad de México la pasada carrera
Pasado el episodio en el GP de México, Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Interlagos.
Para Colapinto es un trazado muy especial y lo vive como una localía dada la cercanía con la República Argentina. El argentino definió la sede como "su casa". ya que el año pasado, miles de argentinos se viajaron a Brasil para apoyarlo y este 2026 parece no ser la excepción.
Luego de sufrir la quita de puntos en el GP de México por una penalización de la FIA, Franco Colapinto se prepara para una exigente carrera en el circuito de Interlagos.
En declaraciones con Alpine, el argentino se mostró ilusionado con volver a sumar en la Fórmula 1 luego de eventos fortuitos que lo llevaron a salir de la zona de puntos durante cinco carreras consecutivas.
"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", señaló Colapinto en diálogo con la escudería.
El argentino se refirió a la doble sanción que recibió Alpine, donde tanto él como Pierre Gasly no pudieron cosechar puntos tras ser penalizados por sobrepasar los límites de velocidad durante una bandera amarilla. "Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada", expresó Franco.
Sin embargo, Colapinto destacó: "Fue una carrera muy movida y lo positivo fue que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo".
Viernes 6/11
Sábado 7/11
Domingo 8/11
Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.