Franco Colapinto se ilusiona con una buena presentación en el GP de Brasil: "Queremos trasladar el ritmo"

En declaraciones con Alpine, el argentino se mostró ilusionado con volver a sumar en la Fórmula 1 luego de eventos fortuitos que lo llevaron a salir de la zona de puntos durante cinco carreras consecutivas.

"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", señaló Colapinto en diálogo con la escudería.

El argentino se refirió a la doble sanción que recibió Alpine, donde tanto él como Pierre Gasly no pudieron cosechar puntos tras ser penalizados por sobrepasar los límites de velocidad durante una bandera amarilla. "Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos tras una tarde muy luchada", expresó Franco.

Sin embargo, Colapinto destacó: "Fue una carrera muy movida y lo positivo fue que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo".

Cronograma del Gran Premio de Brasil

Viernes 6/11

Práctica libre 1 a las 12:30

Práctica libre 2 a las 16

Sábado 7/11

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

Domingo 8/11

Carrera a las 14

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.