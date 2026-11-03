Gimnasia-Independiente Rivadavia: la Liga Profesional confirmó al árbitro del clásico

Por su parte, en la cabina del VAR, completarán la designación: Jorge Baliño (VAR) y Diego Verlota (AVAR).

Los árbitros para la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15hs Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15hs Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15hs Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15hs San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15hs Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15hs Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

* Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.

22hs Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22hs Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

En el Gargantini, por el Torneo Clausura, Independiente Rivadavia le ganó 5-1 a Gimnasia. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sábado 7 de noviembre

15hs Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15hs Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

* Ambos partidos se jugarán a las 15 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30hs Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30hs Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).

22hs Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30hs Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.