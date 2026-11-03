Gimnasia-Independiente Rivadavia: la Liga Profesional confirmó al árbitro del clásico

Por su parte, en la cabina del VAR, completarán la designación: Jorge Baliño (VAR) y Diego Verlota (AVAR).
Los árbitros para la fecha 16
Jueves 5 de noviembre
15hs Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
19.15hs Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Lucas Cavallero
* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)
Viernes 6 de noviembre
15hs Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium-
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Iván Núñez
19.15hs San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Romero
19.15hs Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Martín Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Maximiliano López Monti
19.15hs Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Juan Del Fueyo
* Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.
22hs Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Carla López
22hs Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Maximiliano Manduca
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
- Cuarto árbitro: Matías Billone
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Ernesto Callegari
* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).
En el Gargantini, por el Torneo Clausura, Independiente Rivadavia le ganó 5-1 a Gimnasia.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
Sábado 7 de noviembre
15hs Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Verlota
15hs Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gastón Iglesias
* Ambos partidos se jugarán a las 15 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Bruno Amiconi
17.30hs Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
17.30hs Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).
22hs Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30hs Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
- Cuarto árbitro: Federico Benites
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Lucas Comesaña
*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.