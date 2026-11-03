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Gimnasia-Independiente Rivadavia: la Liga Profesional confirmó al árbitro del clásico

Gimnasia e Independiente Rivadavia protagonizarán una nueva edición del clásico. La Liga Profesional confirmó al equipo arbitral

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gimnasia e Independiente Rivadavia ya conocen al árbitro del clásico.

Gimnasia e Independiente Rivadavia ya conocen al árbitro del clásico.

El estadio Víctor Legrotaglie es el escenario para una nueva edición del clásico mendocino. El póximo sábado, desde las 15 y con la televisación de TNT Sports, Gimnasia y Esgrima recibirá a Independiente Rivadavia por el interzonal de la decimosexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Durante la jornada de este martes, desde la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones arbitrales para la última jornada de la fase regular del certamen. Una de las más esperadas, sin dudas, es la del mano a mano entre los equipos de nuestra provincia.

Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. En el campo estará acompañado por Gabriel Chade (asistente 1), Miguel Savorani (asistente 2) y Sebastián Martínez (cuarto árbitro).

Por su parte, en la cabina del VAR, completarán la designación: Jorge Baliño (VAR) y Diego Verlota (AVAR).

Los árbitros para la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15hs Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Diego Martin
  • Cuarto árbitro: Franco Moron
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Wenceslao Meneses

19.15hs Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Javier Uziga
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Lucas Cavallero

* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15hs Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Federico Cano
  • Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Iván Núñez

19.15hs San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Diego Romero

19.15hs Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Martín Desposito
  • VAR: Juan Pablo Loustau
  • AVAR: Maximiliano López Monti

19.15hs Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Joaquin Gil
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Juan Del Fueyo

* Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.

22hs Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Gonzalo Pereira
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Carla López

22hs Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Maximiliano Manduca
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
  • Cuarto árbitro: Matías Billone
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Ernesto Callegari

* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

En el Gargantini, por el Torneo Clausura, Independiente Rivadavia le gan&oacute; 5-1 a Gimnasia.

En el Gargantini, por el Torneo Clausura, Independiente Rivadavia le ganó 5-1 a Gimnasia.

Sábado 7 de noviembre

15hs Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal) -TNT Sports-

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
  • Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Diego Verlota

15hs Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Maximiliano Macheroni
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
  • Cuarto árbitro: Guillermo González
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Gastón Iglesias

* Ambos partidos se jugarán a las 15 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Bruno Amiconi

17.30hs Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Jorge Broggi

17.30hs Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Walter Ferreyra

* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).

22hs Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30hs Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
  • Cuarto árbitro: Federico Benites
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Lucas Comesaña

*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.

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