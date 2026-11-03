Quién era Jesús de Miguel, el futbolista de la Liga de España que murió tras sufrir un golpe durante un partido

Poco después brilló con la camiseta del CF Internacional de Madrid, club en el que convirtió nueve tantos en más de 30 encuentros y resultó una pieza determinante para alcanzar la promoción a la Segunda División B.

Tras consumar ese éxito deportivo, el artillero se vinculó al CF Fuenlabrada en esa misma división; no obstante, luego de disputar únicamente una rueda, recaló a préstamo en las filas del Unión Adarve para mantener continuidad.

Jesús de Miguel no soportó el fuerte choque con el arquero rival.

Para la temporada 2019-2020 se sumó al CDA Navalcarnero y tiempo más tarde estampó la firma con Unionistas de Salamanca CF, ratificando su vigencia competitiva en los torneos federales.

El salto definitivo de su carrera tuvo lugar en 2023 al fichar por el CD Castellón en la Primera Federación (Primera RFEF), entidad en la que concretó su debut en el ámbito profesional. A lo largo de tres campañas con el cuadro albinegro - entre 2023 y 2025 -, el delantero madrileño disputó 88 partidos oficiales y fue protagonista estelar en la consecución del ascenso en su año de estreno, un rendimiento que cimentó su posterior traspaso al CD Tenerife.

El dolor de su familia: su pareja y su pequeña hija estaban en las tribunas del estadio

Entre los costados más desgarradores del suceso trascendió que María, pareja de Jesús de Miguel, y Carla, la pequeña hija de ambos de un año y medio, se encontraban en las gradas del Heliodoro Rodríguez López al momento del fatídico impacto. Ambas habían ido a alentar al atacante madrileño en el duelo frente al Andorra, sin presagiar que la jornada deportiva culminaría de la manera más dolorosa.

La tragedia sacudió con extrema crudeza a su círculo más íntimo. Con la pequeña Carla a su lado, la familia de De Miguel afronta ahora una pérdida irreparable en medio de la conmoción de todo el fútbol español. Frente a la masiva ola de apoyo recibida, sus seres queridos agradecieron públicamente las numerosas muestras de afecto y solidaridad, al tiempo que solicitaron el máximo respeto a su intimidad para transitar el duelo.