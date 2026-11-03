Con la mira puesta en las vacaciones de verano y las escapadas a la costa trasandina, miles de argentinos están planificando su viaje a Chile. Para que el cruce de la cordillera sea rápido y no surjan imprevistos en los complejos aduaneros, siempre es bueno actuar con anticipación y saber qué papales tener a mano.
Requisitos para entrar desde Argentina si vas de vacaciones a Chile en 2027
Antes de cruzar a Chile para las vacaciones, es clave conocer los requisitos de documentación obligatoria para personas y autos
Siempre que se sale de vacaciones, en este caso a Chile, es clave revisar con tiempo la documentación exigida tanto por las autoridades migratorias argentinas como por los organismos chilenos.
Tanto si el viaje se realiza por vía terrestre como en avión, existen requisitos obligatorios vinculados a la identidad de los pasajeros, la situación de los menores de edad y las condiciones legales del auto o en lo que se traslade.
Vacaciones en Chile 2027: documentación personal obligatoria
Para entrar a Chile no hace falta tramitar una visa previa ni contar con pasaporte de forma obligatoria, ya que rige el acuerdo de tránsito vecinal entre los países del Mercosur y estados asociados:
- DNI vigente o Pasaporte: se debe presentar el ejemplar físico, actualizado y en perfecto estado. No son válidas las versiones digitales (como la app Mi Argentina) para el control fronterizo definitivo, ni libretas de enrolamiento, libreta cívica o DNI manuscritos.
- Vigencia: el documento debe estar al día durante toda la estadía prevista en el vecino país.
Viajar con menores de 18 años: qué se necesita
Los controles de salida de menores de edad desde Argentina son especialmente rigurosos para garantizar su seguridad:
- Si viaja con ambos padres: además de los DNI de cada integrante de la familia, es obligatorio presentar la Partida de Nacimiento legalizada o la Libreta de Familia (donde figura asentado el nacimiento) para certificar el vínculo de filiación.
- Si viaja con uno solo de los progenitores: se debe acompañar el DNI del menor, la partida de nacimiento y una autorización notarial de viaje firmada por el padre o madre ausente ante escribano público, juez de paz o autoridad migratoria.
- Si viaja solo o con terceros: requiere la autorización de ambos padres debidamente legalizada ante escribano público o autoridad competente.
Papeles indispensables si cruzás a Chile en auto particular
Para quienes viajan por tierra a través de los distintos pasos fronterizos (como el Paso Cristo Redentor en Mendoza, Pehuenche o Cardenal Samoré en el sur), las autoridades viales y de aduana exigen:
- Cédula verde vigente a nombre del titular del vehículo.
- Si maneja un tercero: cédula azul (o cédula de autorizado vigente) o una autorización expresa del propietario certificada ante escribano público.
- Licencia de conducir vigente acorde al tipo de vehículo.
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO o VTV) al día.
- Seguro automotor con extensión Mercosur/Chile: la póliza o constancia debe acreditar cobertura contra terceros en el extranjero.
- Seguro SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros): es exigido por la normativa de Chile para circular por sus rutas y calles. Se contrata de forma online previo al viaje.
- Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos: trámite aduanero que agiliza la salida y retorno del coche.
El control del SAG: qué cosas no se pueden ingresar a Chile
Al ingresar a Chile, cada pasajero mayor de 18 años debe completar la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Chile cuenta con una estricta barrera fitozoosanitaria para proteger su producción agrícola y ganadera.
Está prohibido cruzar con frutas o verduras frescas, semillas, frutos secos sin procesar, carnes frescas o embutidos caseros, miel y productos derivados sin rotulado comercial ni pasteurización.
Omitir declarar este tipo de mercaderías acarrea multas económicas directas en el control de frontera.
En pocas palabras
- Documentación personal: Se requiere DNI o Pasaporte vigente y en buen estado; no se aceptan versiones digitales.
- Viaje con menores: Es obligatoria la partida de nacimiento o libreta familiar, y según el caso, autorización notarial.
- Vehículos a Chile: Se exige cédula verde/azul, licencia, RTO/VTV, seguro Mercosur/Chile y SOAPEX.