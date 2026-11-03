Requisitos para entrar desde Argentina si vas de vacaciones a Chile en 2027

Vacaciones en Chile 2027: documentación personal obligatoria

Para entrar a Chile no hace falta tramitar una visa previa ni contar con pasaporte de forma obligatoria, ya que rige el acuerdo de tránsito vecinal entre los países del Mercosur y estados asociados:

DNI vigente o Pasaporte: se debe presentar el ejemplar físico, actualizado y en perfecto estado. No son válidas las versiones digitales (como la app Mi Argentina ) para el control fronterizo definitivo, ni libretas de enrolamiento, libreta cívica o DNI manuscritos.

) para el control fronterizo definitivo, ni libretas de enrolamiento, libreta cívica o DNI manuscritos. Vigencia: el documento debe estar al día durante toda la estadía prevista en el vecino país.

Viajar con menores de 18 años: qué se necesita

Los controles de salida de menores de edad desde Argentina son especialmente rigurosos para garantizar su seguridad:

Si viaja con ambos padres: además de los DNI de cada integrante de la familia, es obligatorio presentar la Partida de Nacimiento legalizada o la Libreta de Familia (donde figura asentado el nacimiento) para certificar el vínculo de filiación.

Si viaja con uno solo de los progenitores: se debe acompañar el DNI del menor, la partida de nacimiento y una autorización notarial de viaje firmada por el padre o madre ausente ante escribano público, juez de paz o autoridad migratoria.

Si viaja solo o con terceros: requiere la autorización de ambos padres debidamente legalizada ante escribano público o autoridad competente.

Papeles indispensables si cruzás a Chile en auto particular

Para quienes viajan por tierra a través de los distintos pasos fronterizos (como el Paso Cristo Redentor en Mendoza, Pehuenche o Cardenal Samoré en el sur), las autoridades viales y de aduana exigen:

Cédula verde vigente a nombre del titular del vehículo.

Si maneja un tercero: cédula azul (o cédula de autorizado vigente) o una autorización expresa del propietario certificada ante escribano público.

Licencia de conducir vigente acorde al tipo de vehículo.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO o VTV) al día.

Seguro automotor con extensión Mercosur/ Chile : la póliza o constancia debe acreditar cobertura contra terceros en el extranjero.

: la póliza o constancia debe acreditar cobertura contra terceros en el extranjero. Seguro SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros): es exigido por la normativa de Chile para circular por sus rutas y calles. Se contrata de forma online previo al viaje.

para circular por sus rutas y calles. Se contrata de forma online previo al viaje. Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos: trámite aduanero que agiliza la salida y retorno del coche.

El control del SAG: qué cosas no se pueden ingresar a Chile

Al ingresar a Chile, cada pasajero mayor de 18 años debe completar la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Chile cuenta con una estricta barrera fitozoosanitaria para proteger su producción agrícola y ganadera.

Está prohibido cruzar con frutas o verduras frescas, semillas, frutos secos sin procesar, carnes frescas o embutidos caseros, miel y productos derivados sin rotulado comercial ni pasteurización.

Omitir declarar este tipo de mercaderías acarrea multas económicas directas en el control de frontera.