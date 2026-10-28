Brasil más barato y la amenaza del "Súper Niño" encienden las alarmas en la Costa Atlántica

"La actividad del turismo interno tenía como máxima aspiración repetir los niveles de la temporada pasada", señaló al sitio Perfil Daniel Loyola, integrante del directorio de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). Según el dirigente, predomina la tendencia a veranear durante fines de semana en lugar de quincenas o meses completos, un beneficio reservado casi de manera exclusiva para los segmentos de mayor poder adquisitivo en destinos como Cariló.

A esta dinámica se suma una retracción general del consumo. Datos del INDEC de septiembre revelaron una caída interanual del 13,2% en la salida de argentinos al exterior. No obstante, con un real depreciado, Brasil se posiciona para disputar la porción de mercado que aún conserva presupuesto para viajar.

Ante este escenario, prestadores locales apuestan a mantener tarifas competitivas absorbiendo aumentos de costos. "Los prestadores están haciendo un gran esfuerzo para no trasladar la totalidad de los incrementos a los precios. Se pierde rentabilidad, pero se apunta a sostener la estructura", agregó Loyola.

La duda en la costa argentina es si habrá días de playa o El Niño hará de las suyas. No obstante es un problema que también afectará al sur de Brasil.

Dilema tarifario en la hotelería

Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) la visión es crítica. Su presidenta, Gabriela Ferrucci, advirtió que la combinación de factores cambiarios y climáticos configura un escenario de extrema incertidumbre.

"Nuestros hoteles enfrentan fuertes aumentos en costos laborales y energéticos que no han podido ni pueden trasladar a tarifas", explicó Ferrucci. La dirigente advirtió sobre un doble riesgo: aumentarle al turista local incentivaría la salida hacia Brasil, al tiempo que encarecería la Argentina para el visitante regional. Frente a esto, la entidad reclamó medidas de alivio fiscal para sostener la rentabilidad y el empleo en la costa bonaerense.

El factor climático: ¿amenaza mayor que el dólar?

Por su parte, la perspectiva de un episodio intenso de El Niño suma un elemento condicionante para los destinos de sol y playa.

Adrián Pastine, secretario de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), sostuvo que el clima puede pesar más que la brecha cambiaria. "Las cuestiones devaluatorias en los países vecinos son cíclicas y tenemos que adaptarnos. Me parece que hay más dudas por lo climático que por cuestiones de tipo de cambio", afirmó.

Dado que las previsiones sobre precipitaciones afectan tanto al litoral atlántico argentino como a distintas regiones del sur brasileño, la incertidumbre meteorológica condiciona el ritmo de las reservas de cara al inicio de la temporada.

Fuente: Perfil