La oposición pidió interpelar a Quirno y Monteoliva por la salida de Flávio Bolsonaro desde Misiones

FLAVIO BOLSONARO LLEGÓ A MIAMI TRAS PASAR POR LA ARGENTINA

El reclamo de interpelación por el caso Flávio Bolsonaro

La embestida parlamentaria sumó presentaciones de distintos sectores que cuestionaron la rapidez con la que se autorizó el tránsito del dirigente extranjero. Ferraro acusó a la administración central de prestar asistencia a un prófugo y advirtió sobre el impacto del episodio en el vínculo bilateral con el principal socio comercial dentro del Mercosur, tras la derrota electoral del espacio bolsonarista frente al mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Por su parte, el proyecto encabezado por Juliano incluyó un cuestionario de 91 preguntas dirigidas a la Cancillería. El requerimiento legislativo busca certificar si la diplomacia argentina recibió comunicaciones de la Justicia de Brasilia y si hubo intervención directa de asesores de la Casa Rosada o de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para agilizar el cruce limítrofe de la comitiva.

Asimismo, los legisladores solicitaron informes pormenorizados sobre la aeronave ejecutiva Gulfstream G400 perteneciente a la firma Baires Fly SA. La oposición busca determinar quién contrató el servicio aéreo y si se emplearon fondos o infraestructura pública para garantizar el desplazamiento del senador extranjero hacia el exterior.

La salida de Flávio Bolsonaro ocurrió en medio de una investigación por lavado de activos y desvío de fondos en Brasil.

La explicación oficial de Migraciones sobre Flávio Bolsonaro

Ante las sospechas de una evasión tolerada, la Dirección Nacional de Migraciones difundió un informe técnico para ratificar la legalidad de los controles fronterizos. El organismo detalló que el dirigente ingresó al país el martes a las 22.50 junto a su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas menores mediante el puente internacional Tancredo Neves.

De acuerdo con el parte oficial de la repartición migratoria, la familia presentó pasaportes y documentos reglamentarios ante las casillas de inspección. La dependencia recalcó que los cuatro ciudadanos ingresaron con documentación hábil y que en ese instante no existían alertas rojas, notificaciones internacionales de Interpol ni pedidos de captura activos en el sistema que impidieran su libre tránsito hacia el aeropuerto misionero.

Desde el gobierno nacional señalaron que las medidas cautelares dictadas en los tribunales del país vecino no contaban con comunicación formal ni pedidos de cooperación judicial vigentes al momento del visado. Por esa razón, las autoridades aeroportuarias autorizaron el despegue de la aeronave privada, que se concretó a las 23.30 con plan de vuelo declarado hacia Ecuador, previo a su escala final en territorio estadounidense.

La causa judicial y la repercusión regional de Flávio Bolsonaro

La repentina salida del legislador ocurrió en medio de una causa judicial en la que interviene el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. Horas antes de trasladarse hacia la frontera argentina, el propio parlamentario denunció en sus redes sociales que agentes de la Policía Federal brasileña retuvieron documentación personal en el marco de una investigación abierta por presunto lavado de activos y desvío de fondos.

El cruce limítrofe profundizó el malestar diplomático en una semana marcada por la falta de felicitaciones protocolares del Ejecutivo argentino tras el balotaje brasileño que le permitió la reelección a Lula da Silva. Los bloques que reclaman la interpelación advirtieron que la presunta colaboración logística tensa las relaciones bilaterales y exigieron la entrega urgente de las grabaciones de seguridad, planes de vuelo y registros de tránsito fronterizo para despejar sospechas institucionales.