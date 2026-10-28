Donald Trump aprobó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Donald Trump tensa su relación con Brasil. Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos.

El viaje de Flávio Bolsonaro hacia Ecuador

Según los trascendidos, el senador brasileño ingresó a Argentina acompañado de su esposa e hijas, realizando su trámite migratorio sin impedimentos legales antes de abordar un servicio aéreo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil.

La postura favorable de la Casa Blanca se suma a la tensión diplomática regional, abriendo una potencial vía para la radicación definitiva del dirigente en Estados Unidos, mientras la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó el movimiento del legislador.

Hasta el momento, el paradero de Flávio Bolsonaro se mantiene incierto y su entorno político no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible fuga en contravención de una orden judicial. La Justicia de Brasil investiga si efectivamente viajó a Estados Unidos, incluso utilizando Argentina como posible punto de tránsito.