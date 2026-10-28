El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente su aprobación para que el senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia ingresen al territorio estadounidense, luego de confirmarse el paso del legislador por Argentina en ruta hacia Ecuador.
Donald Trump aprobó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
El presidente Donald Trump manifestó su disposición a otorgar asilo al senador brasileño Flávio Bolsonaro y su familia tras su paso por Argentina
Trump afirmó que lo aprobaría al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de recibir al dirigente sudamericano y sus familiares, destacando que considera que son buena gente tras arribar a la Base Conjunta Andrews en Maryland.
El mandatario estadounidense también aprovechó la ocasión para expresar serias dudas sobre la transparencia del reciente proceso electoral en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva resultó victorioso, calificando la elección como extraña y terrible en su forma de llegar al resultado final.
El viaje de Flávio Bolsonaro hacia Ecuador
Según los trascendidos, el senador brasileño ingresó a Argentina acompañado de su esposa e hijas, realizando su trámite migratorio sin impedimentos legales antes de abordar un servicio aéreo privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil.
La postura favorable de la Casa Blanca se suma a la tensión diplomática regional, abriendo una potencial vía para la radicación definitiva del dirigente en Estados Unidos, mientras la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó el movimiento del legislador.
Hasta el momento, el paradero de Flávio Bolsonaro se mantiene incierto y su entorno político no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible fuga en contravención de una orden judicial. La Justicia de Brasil investiga si efectivamente viajó a Estados Unidos, incluso utilizando Argentina como posible punto de tránsito.
La situación judicial de Flávio Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes del senador después de que no los entregara dentro del plazo de 24 horas fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El ministro Alexandre de Moraes dictó la medida el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje ante Lula da Silva. Moraes también instruyó a la Policía Federal para que activara una alerta migratoria.
Las investigaciones judiciales que involucran a Flávio Bolsonaro incluyen presunto lavado de dinero y evasión de divisas en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Se detectaron indicios de conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a un abogado bajo investigación, aunque Bolsonaro niega cualquier vínculo.
Investigaciones en Estados Unidos y Brasil
El senador también está siendo investigado por el financiamiento de una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro. Se indaga si el film recibió fondos de un ex dueño de un banco investigado por fraudes millonarios. Las causas tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF) y se centran en presuntas irregularidades financieras.
Su padre Jair Bolsonaro cumple actualmente prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.
Fuentes utilizadas
- Respaldo. Donald Trump respaldó la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: "Son buena gente"
- Donald Trump aseguró que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia a Estados Unidos: "Son buena gente"
- Donald Trump dijo que aceptaría recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos: "Creo que son buena gente"
En pocas palabras
- Donald Trump: aprobó el ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia a Estados Unidos.
- Elecciones Brasil: Trump expresó dudas sobre la transparencia de la victoria de Lula da Silva.
- Viaje Flávio Bolsonaro: salió de Argentina hacia Ecuador; su paradero actual es incierto.