Donald Trump denunció fraude en las elecciones de Brasil y calificó el triunfo de Lula como corrupto y amañado

En declaraciones a la prensa brindadas en Washington antes de partir hacia un mitin de campaña de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, el mandatario estadounidense rechazó de plano el desenlace de los comicios y apuntó directamente contra la transparencia del sistema electoral brasileño.

Lula fue reelecto presidente de Brasil el domingo. Foto: A24

Trump habló de "elección manipulada"

"Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible" expresó Trump ante los periodistas, en una declaración reportada por medios internacionales como Globo.com y difundida en la región por agencias de noticias.