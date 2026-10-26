El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó este lunes con extrema dureza a las repercusiones por el proceso electoral en el gigante sudamericano y afirmó que las elecciones en Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, luego de que el reelecto mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se impusiera en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.
Donald Trump denunció fraude en las elecciones de Brasil y calificó el triunfo de Lula como corrupto y amañado
El presidente de Estados Unidos cuestionó el balotaje en el que el líder del PT derrotó a Flávio Bolsonaro. Aseguró que los comicios se vieron manipulados y tildó el resultado de "terrible".
En declaraciones a la prensa brindadas en Washington antes de partir hacia un mitin de campaña de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, el mandatario estadounidense rechazó de plano el desenlace de los comicios y apuntó directamente contra la transparencia del sistema electoral brasileño.
Trump habló de "elección manipulada"
"Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible" expresó Trump ante los periodistas, en una declaración reportada por medios internacionales como Globo.com y difundida en la región por agencias de noticias.
declaraciones del líder republicano sacuden aún más el tablero político internacional tras una jornada agitada por la victoria de Lula, un resultado que provocó sacudones inmediatos en los mercados financieros, con una fuerte caída en la Bolsa de Brasil y una marcada devaluación del real.
Mientras que en el plano regional el triunfo del referente progresista fue celebrado por distintos sectores del arco político latinoamericano alineados con su espacio, la reacción de la Casa Blanca bajo la administración de Trump marca un nuevo foco de tensión diplomática e ideológica en el cono sur, cuestionando abiertamente la legitimidad del proceso que consagró una vez más al histórico líder brasileño.
En pocas palabras
- Donald Trump: denunció fraude electoral en Brasil, calificando las elecciones de "manipuladas" y "corruptas".
- Luiz Inácio Lula da Silva: se impuso en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, provocando reacciones internacionales.
- Repercusiones: la Casa Blanca bajo Trump marcó un foco de tensión diplomática, cuestionando la legitimidad del proceso electoral brasileño.