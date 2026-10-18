Luego de la violenta jornada de protestas que sacudió a Francia este sábado, Donald Trump reaccionó con dureza a los acontecimientos y vinculó de manera directa la crisis social con la política migratoria del país europeo. El mandatario estadounidense se expresó a través de sus redes sociales, donde exigió un giro radical en los controles fronterizos de la gestión de Emmanuel Macron.
Donald Trump sostuvo que Francia "está en llamas" por la inmigración: "Tomen el control de las fronteras"
El mandatario estadounidense arremetió contra la gestión de Macron tras los saqueos y destrozos que dejaron 1.800 detenidos en el país galo
"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", lanzó Trump a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, donde concluyó con un categórico pedido a las autoridades: "¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!".
Récord de detenidos, comercios saqueados y tensión política
El pronunciamiento de Trump se produjo en medio del balance de los graves incidentes registrados al margen de las marchas contra el costo de vida. Según informaron la Federación de Comercio y el Ministerio del Interior francés, el saldo provisorio contabilizó 1.800 detenidos 855 solo en París, más de 500 policías heridos y al menos 1.500 locales comerciales con destrozos o saqueos.
Las manifestaciones, que congregaron a entre 550.000 y 800.000 personas en todo el territorio galo, se originaron por el alza inflacionaria y el encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado en febrero. Frente a este escenario, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que la Justicia avanza con las investigaciones para juzgar a los autores de los destrozos, mientras se aguarda una cadena nacional del presidente Macron tras reunirse de emergencia con su gabinete.
En pocas palabras
- Francia: Donald Trump criticó la gestión de Emmanuel Macron por la crisis social vinculada a la inmigración.
- Incidentes: se registraron 1.800 detenidos, más de 500 policías heridos y 1.500 locales con destrozos.
- Contexto: las protestas se originaron por el alza inflacionaria y el encarecimiento de los combustibles.