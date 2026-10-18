Donald Trump sostuvo que Francia "está en llamas" por la inmigración: "Tomen el control de las fronteras"

"¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", lanzó Trump a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, donde concluyó con un categórico pedido a las autoridades: "¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!".

Donald Trump a través de sus redes sociales tras las masivas protestas.

Récord de detenidos, comercios saqueados y tensión política

El pronunciamiento de Trump se produjo en medio del balance de los graves incidentes registrados al margen de las marchas contra el costo de vida. Según informaron la Federación de Comercio y el Ministerio del Interior francés, el saldo provisorio contabilizó 1.800 detenidos 855 solo en París, más de 500 policías heridos y al menos 1.500 locales comerciales con destrozos o saqueos.