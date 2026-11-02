Con la llegada del último tramo del 2026, miles de turistas argentinos ya definen reservas y presupuestos para cruzar hacia Chile para sus vacaciones. Sin embargo, la temporada veraniega 2026/2027 estará marcada por la consolidación de El Niño, fenómeno con características extraordinarias ( Súper Niño) en las costas del Pacífico sur.
Vacaciones en Chile y el Súper Niño: el impacto del fenómeno en Reñaca, Viña del Mar y La Serena
Todos los que tienen pensado pasar sus vacaciones en Chile el próximo verano, deberían prestarle atención especial al Súper Niño
Este evento oceánico-atmosférico, caracterizado por una marcada anomalía positiva en las temperaturas superficiales del mar y alteraciones en los vientos, promete cambiar las condiciones habituales que los veraneantes suelen encontrar en los balnearios de la Región de Valparaíso (Reñaca) y la Región de Coquimbo ( La Serena).
Vacaciones en Chile y el Súper Niño: qué se espera para diciembre
Para quienes eligen anticipar sus vacaciones o aprovechar los fines de semana largos del último mes del año, diciembre funcionará como un período bisagra:
- La clásica vaguada costera matinal, que suele cubrir de neblina gris las mañanas de la costa de Chile hasta pasado el mediodía, mostrará una disipación más veloz debido a la mayor temperatura del agua superficial.
- Temperaturas diurnas en ascenso: aunque las noches mantendrán la frescura típica de la costa pacífica, las tardes de diciembre registrarán valores que superarán con frecuencia el promedio histórico, anticipando un escenario propicio para la playa antes de las fiestas.
Vacaciones en Chile y el Súper Niño: enero y febrero
El mayor impacto del Súper Niño se concentrará durante los meses de enero y febrero, cuando se produce el éxodo masivo de turistas argentinos hacia las playas de Reñaca, Viña del Mar y La Serena:
- Agua del mar con menor rigidez térmica: la corriente fría de Humboldt suele imponer temperaturas de agua oscilantes entre los 13°C y 15°C en la zona central de Chile. Con la influencia de este Súper Niño, los registros experimentarán un incremento de entre 1,5°C y 3°C por encima de la media, traduciéndose en una experiencia de baño más templada y agradable para los bañistas.
- Olas de calor costeras: mientras que en temporadas estándar Viña del Mar y Reñaca gozan de brisas que moderan los termómetros en torno a los 22°C a 24°C, se proyectan picos más recurrentes con máximas que podrían rozar los 28°C o 30°C durante las primeras semanas de enero y buena parte de febrero.
- Comportamiento en La Serena: más al norte, en la Región de Coquimbo, el ambiente ganará humedad relativa, con días de sol más extendidos desde temprano y menor presencia de la tradicional nubosidad costera.
- Marejadas anormales: uno de los efectos colaterales directos del calentamiento del Pacífico es la intensificación de sistemas frontales de baja presión a mar abierto, lo que suele derivar en episodios de marejadas intensas. Las autoridades marítimas de Chile mantendrán monitoreos estrictos sobre las rompientes de Reñaca y el sector de Avenida del Mar en La Serena para regular la habilitación del baño y las actividades náuticas.
Recomendaciones para los argentinos y sus vacaciones en Chile
Frente a este escenario climático atípico por la presencia del Súper Niño, hay que tomar estos recaudos para evitar dolores de cabeza:
- Monitorear el Paso Internacional Cristo Redentor (Mendoza) y el Paso de Agua Negra (San Juan), ya que las perturbaciones asociadas al Súper Niño pueden generar tormentas y cortes repentinos de las rutas.
- La menor presencia de nubes y el aumento de radiación UV exigen el uso riguroso de protectores solares de amplio espectro, incluso en jornadas con viento fresco.
- Respetar de manera estricta la señalización de las banderas en las distintas playas.
En pocas palabras
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- Súper Niño: Se consolida un fenómeno extraordinario en las costas del Pacífico sur chileno.
- Impacto veraniego: Se esperan aguas más cálidas y olas de calor en Reñaca y Viña del Mar.
- Precauciones: Se recomienda monitorear rutas, usar protector solar y respetar la señalización de playas.
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