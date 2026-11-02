Vacaciones en Chile y el Súper Niño: el impacto del fenómeno en Reñaca, Viña del Mar y La Serena

Este evento oceánico-atmosférico, caracterizado por una marcada anomalía positiva en las temperaturas superficiales del mar y alteraciones en los vientos, promete cambiar las condiciones habituales que los veraneantes suelen encontrar en los balnearios de la Región de Valparaíso (Reñaca) y la Región de Coquimbo ( La Serena).

Vacaciones en Chile y el Súper Niño: qué se espera para diciembre

Para quienes eligen anticipar sus vacaciones o aprovechar los fines de semana largos del último mes del año, diciembre funcionará como un período bisagra: